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Tarihi Uzun Köprü "En İyi Avrupa Pulu" yarışmasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden pulu desteklemek için 9 Eylül'e kadar oy kullanılabilecek Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen: - "Bu yarışmada Türkiye'nin birinci olması, UNESCO sürecinde bizler için önemli bir katkı sağlayacaktır. Tüm vatandaşlarımızı yarışmada oy kullanmaya, tarihi köprümüzün ve ilçemizin tanıtılmasına katkı sağlamaya davet ediyorum"

EDİRNE (AA) - Avrupa Posta İşletmeleri tarafından hazırlanan özel pullar yarışmasında bu yıl Türkiye'yi tarihi Uzun Köprü temsil ediyor.

PostEurop'un himayesindeki tescilli ticari markası olan resmi EUROPA logosunu taşıyan pullar, posta gönderilerinde tanıtıma dikkati çekiyor.

Avrupa'nın ortak kökleri, kültürü ve tarihi konularında farkındalık yaratan EUROPA pullarının bu yılki ana teması köprüler oldu.

Köprüler temalı pullarda Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi köprü Uzun Köprü yer alıyor.

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden pulu desteklemek için "www.posteurop.org/europa2018" adresinden oy verilebilecek.

"En İyi Avrupa Pulu" yarışmasında 9 Eylül'e kadar oy kullanılabilecek.

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi köprünün Türkiye'nin ve Trakya'nın tanıtımına katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Avrupa Posta İşletmeleri tarafından hazırlanan özel pullar yarışmasında tarihi Uzun Köprü'nün yer almasının gurur kaynağı olduğunu belirten İşbilen, "Avrupa'da bulunan her ülkenin köprülerinin yer aldığı pullar arasında yarışma düzenlenmiştir. Bu yarışmada Türkiye'nin birinci olması, UNESCO sürecinde bizler için önemli bir katkı sağlayacaktır. Tüm vatandaşlarımızı yarışmada oy kullanmaya, tarihi köprümüzün ve ilçemizin tanıtılmasına katkı sağlamaya davet ediyorum." diye konuştu.

- Köprünü tarihi

Uzunköprü ilçesine adını veren, Anadolu ile Balkanlar'ı birbirine bağlayan ve dünyanın en uzun taş köprüsü olma özelliğini taşıyan tarihi eser, eski adıyla Ergene Köprüsü, 1426-1443 yılları arasında Sultan 2. Murad tarafından, dönemin baş mimarı Muslihiddin'e yaptırıldı.

Bin 393 metre uzunluğunda, 6,80 metre genişliğindeki köprünün 174 kemeri bulunuyor. Daha önce yapılan tahta köprülerin, nehrin suları ile yıkılması üzerine halen ayakta olan taş köprü inşa edildi.

Köprü, Osmanlı'nın Balkanlar'a yapacağı fetihlerde doğal bir engel olarak karşılarına çıkan Ergene Nehri'ni aşmak için kurulmuştu. Daha önce yapılan tahta köprülerin nehrin suları ile yıkılması üzerine yapılan taş köprü, Türk ordusunun akınlarını kışın da sürdürebilmesini sağladı.

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