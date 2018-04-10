Tarihi yalıya çarpan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı

Geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul Boğazı’nda Malta bayraklı Vitaspirit gemisinin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın Malikleri H. Jerfa Süveşda Birışık, Payidar Zerhan Gökpınar ve Yalı Organizasyon Tur. Ve San. Tic. Ltd. şirketi adına İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne ihtiyatlı haciz talebinde bulunuldu.

Geminin çarpması nedeni ile yalının tarihi eser niteliğini kaybettiği kaydedilen başvuru dilekçesinde, davacıların uğradığı zararın tazmini için, şimdilik 50 milyon dolarlık zararın teminat altına alınması için, 9231377 IMO numaralı Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin ihtiyati haczine karar verilmesi istendi.

EŞYALAR DENİZE DÜŞTÜ

Yalının yeninden inşa edilmesinin en az 40-50 milyon dolar maliyete yol açacağı aktarılan dilekçede kaza sonrası, maliklere ait antika eserler ve özel eşyaların denize düştüğü anlatıldı.

Talebi değerlendiren İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi yapılan başvuruyu kabul ederek, gemi için ihtiyati haciz kararı verdi. Şimdilik 50 milyon dolar ile sınırlı olmak üzere geminin ihtiyaten haczine karar veren mahkeme, ihtiyati haciz ve seferden meni için liman başkanlığı ve kıyı emniyetine gerekli yazıların yazılmasına hükmetti.

(YM-ÖFA-BA-Y)

İHA