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Tarihi yalıya çarpan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'nda yalıya çarpan gemiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Mahkeme, İstanbul Boğazı’nda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan Malta bayraklı Vitaspirit gemisi için 50 milyon dolarlık ihtiyatlı haciz kararı verdi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul Boğazı’nda Malta bayraklı Vitaspirit gemisinin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın Malikleri H. Jerfa Süveşda Birışık, Payidar Zerhan Gökpınar ve Yalı Organizasyon Tur. Ve San. Tic. Ltd. şirketi adına İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne ihtiyatlı haciz talebinde bulunuldu.

Geminin çarpması nedeni ile yalının tarihi eser niteliğini kaybettiği kaydedilen başvuru dilekçesinde, davacıların uğradığı zararın tazmini için, şimdilik 50 milyon dolarlık zararın teminat altına alınması için, 9231377 IMO numaralı Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin ihtiyati haczine karar verilmesi istendi.

EŞYALAR DENİZE DÜŞTÜ

Yalının yeninden inşa edilmesinin en az 40-50 milyon dolar maliyete yol açacağı aktarılan dilekçede kaza sonrası, maliklere ait antika eserler ve özel eşyaların denize düştüğü anlatıldı.

Talebi değerlendiren İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi yapılan başvuruyu kabul ederek, gemi için ihtiyati haciz kararı verdi. Şimdilik 50 milyon dolar ile sınırlı olmak üzere geminin ihtiyaten haczine karar veren mahkeme, ihtiyati haciz ve seferden meni için liman başkanlığı ve kıyı emniyetine gerekli yazıların yazılmasına hükmetti.
(YM-ÖFA-BA-Y)
İHA

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istanbul boğazı yalıya çarpan gemi Hekimbaşı Salih Efendi yalısı

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
5 mılyon dolar verın eskısınden ıyısını yaparım eskık bulursanızda paranız iade .
Adalet ne kadar çabuk yerini bulmuş
50 milyon dolara miami de malikane alinir be amma ucmusunuz
sahibi türkdür malta bayraklı vergiden kacan armatörr... ödesin 50 milyon nasıl olsa sigorta ödüyor
ÇATALCA BOGAZI AÇILINCA BOGAZ RAHAT BİR NEFES ALIR REİS SAGOLSUN BUNUDA GÖRECEGİZ
Gemiler teker teker ayrı şirketlere kaydediliyorki boyle bir durum oldugunda sadece şirketin 1 gemisi zarar gorsun. Ayrıca gemideki yükte gemiye ait olmadıgından gemiden ancak gemi bedeli tahsil edilebilir diye biliyorum. (10 milyon dolar falan ederi neyse geminin) Şirket acemilik yapıp diğer gemilerinide aynı yere ait gibi gostermedıyse fazlasını alamazlar.
ZENGİNİN KAZASI BİLE MİLYON DOLAR. ADALETİNİ GİBEYİM DÜNYA !
50 milyonluk ne var la orda 2 ay bitirrim ben orayı 100 bin tl ye
O GEMİ BENİM SANDALA ÇARPSA KİMSE HABER BİLE YAPMAZ YALI OLUNCA FLAŞ FLAŞ FLAŞ! PARAYA BAK ! NEYMİŞ TARİHSELMİŞ ÖNCE ANADOLUDA APARTMANLAR ARASINDA KALAN TARİHİMİZE ESERLERİMİZEDE BÖYLE ŞİPŞAK KARAR ÇIKARTABILIYO MUSUNUZ EEEEY HAKİMLER SAVCILAR!!
Adama teşekkür edecek yere birde dava açmışlar. Yalı yıkıldı yerine villanızı dikersiniz artık.
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