Tarihi yalıya çarpan gemi Türkiye'den ayrıldı

Özdenn ATİK /İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Boğazı'nda 7 Nisan'da Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak büyük hasara neden olan Malta bayraklı Vitaspirit adlı gemi için şirket ve yalı sahipleri arasında protokol imzalandı. Protokol sonrası gemi Türkiye'den ayrıldı.
Kaza sonrasında Deniz İhtisas Mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz sonra konularak Ahırkapı açıklarına çekilen gemi, yaklaşık 3 aydır personeliyle birlikte burada bekletiliyordu. Son yaşanan gelişmeye göre, geminin ait olduğu şirket ile yalı sahipleri arasında bir protokol imzalandı. Protokole göre, tarihi yalının onarımının gemi sahibi armatör tarafından üstlenildiği ve icra dairesine de mahkemece belirlenen 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz teminatının yatırıldığı öğrenildi. Bunun üzerine haczi kaldırılan gemi, geçtiğimiz hafta İstanbul'dan ayrılarak seferlerine devam etti. Gemiyle ilgili icra işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.
Melih Gökçek'ten idam anketi
Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum
'24 Haziran gecesi Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı'
Herkes onu 'bebeği oldu diye ağlıyor' sandı ama nedeni şoke etti!
2030 için kritik uyarı: Açlıktan kıvranacaklar
İYİ Partililer MHP'ye mi geçecek? MHP'li Akçay'dan flaş açıklama: Tekrar yuvalarına dönecekler
Teslimat tamam! Peki Türk F-35'ler nerede?
Orta Çağ'da tecavüzcülere uygulanan cezalar nelerdi?
Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Okuyucu Yorumları 0 yorum