Tarihi yapılar, akrobatik gösterilere sahne olacak

"Serbest Koşu ve Parkur'un Dünya Kupası Mardin ayağında da birçok ülkeden dünya birincileri Mardin'e gelip yarışacak. Koşuyorlar, zıplıyorlar, takla atıyorlar. Bu tür programların turizme katkısı büyük. Mardin'e gelen turistlerin çoğu yerli. Bu tür programlarla dünyaya da açılmış olacağız. Bizim de bir amacımız bu."

Kentin uluslararası birçok programa ev sahipliği yaptığını vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin ve devletin huzur ve istikrar ortamını sağlamasıyla Mardin'in turizmde önemli bir ivme yakaladığını kaydetti.

Mardin'deki tarihi yapıların akrobatik gösterilere sahne olacağı organizasyonda, ilk gün zamana karşı yarış ve mecburi hareketler, ikinci gün ise serbest koşu finalleri yapılacak.

Akrobatik gösterileriyle dünya çapında büyük ilgi gören Serbest Koşu ve Parkur'da sporcular, yarın ve 13 Mayıs'ta düzenlenecek yarışmada performanslarını sergileyecek.

MARDİN (AA) - Serbest Koşu ve Parkur Dünya Kupası'nın Mardin ayağı, Türkiye Cimnastik Federasyonu himayesinde Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yarın başlayacak.

Yarışmada özellikle mimarisiyle dikkati çeken Zinciriye Medresesi'nin ve çevresinin kullanılacağını vurgulayan Aydın, "Mardin güvercinleri ile meşhur. Güvercinler takla atarken sporcular da damlardan takla atacak. Mardin'in güzelliği bir armoni şeklinde, bir şiir gibi anlatılacak." ifadesini kullandı.

- ABD'den sonra ikinci ayak Mardin'de

Organizasyon şirketinin başkanı Selim Kemahlı da Zinciriye Medresesi ve çevresinde yoğun bir ekiple çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

20'den fazla ülkeden sporcuların yarışmaya katılacağını ve renkli görüntülerin ortaya çıkacağını ifade eden Kemahlı, şunları kaydetti:

"Meksika, Kanada, İran, Mısır, Libya, Rusya, ABD ve Türkiye ile Avrupa ülkelerinden sporcular yarışmaya geliyor. Toplam 50-60 sporcunun kaydını yapmasını bekliyoruz. Bu kayıtlar yapıldıktan sonra idmanlar, yarın da elemeler başlayacak. Elemeyi geçen sporcular hız etabına geçecekler. Pazar günü de şampiyona finalleri yapılacak"

Şampiyonanın birinci ayağının ABD'nin Florida eyaletinde yapıldığını, ikinci ayağının da Mardin'de gerçekleştirileceğini bildiren Kemahlı, daha sonra Almanya, Meksika ve Brezilya'da son bulacağını, yarışmada alınacak puanlarla Brezilya'da şampiyonun belli olacağını kaydetti.