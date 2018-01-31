Tarihi yarımadanın havadan görüntüleri

Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Tarihi yarımada havadan görüntülendi. Tarihi dokuya güneşin batışı da eşlik edince ortaya doyumsuz görüntüler çıktı.
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