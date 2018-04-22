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Tarihi yarımadaya "ziyaretçi yoğunluğu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 15:37 | Son Güncelleme

Adını tarihe altın harflerle yazdıran Çanakkale Savaşları'na sahne olan Gelibolu Yarımadası, kara savaşlarının 103. yılı törenleri öncesinde ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor - Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ziyaretçilerin yoğunluğu nedeniyle zaman zaman 5 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu

ÇANAKKALE (AA) - Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı törenleri öncesinde adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Adını tarihe altın harflerle yazdıran Çanakkale Savaşları'na sahne olan Gelibolu Yarımadası'na ziyaretçi ilgisi, özellikle 18 Mart ile 24-25 Nisan'da yapılan tören haftalarında en üst seviyeye çıkıyor.

Tarihi yarımadada, göğüs göğüse çarpışmaların en çok yaşandığı Şahin Dere Şehitliği, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Atatürk'ün savaş öncesi harekat planlarını yaptığı Bigalı köyündeki evi, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtları binlerce kişiyi ağırlıyor.

Abide, anıt ve şehitlikleri birbirine bağlayan yollarda zaman zaman 5 kilometreyi bulan uzun araç kuyrukları oluşuyor. Bazı vatandaşlar araçlarından inip gitmek istedikleri yere yürümeyi tercih ediyor.

Ziyaretçiler bölgedeki şehitliklerde vatan savunmasında hayatını kaybedenler için Kur'an okuyup dua ediyor. Şehitler Abidesi'ndeki şehit kabristanlıkları başında dua okuyan yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi, bu anı ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çekip, öz çekim yapıyor.

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Çanakkale Ziyaretçi

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