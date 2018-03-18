Tarihi zeytin ağaçları Gemlik merkezinde

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yıkılan çarşı camii ve minibüs garajının bulunduğu alanlar, tarihi zeytin ağaçlarıyla donatıldı. İlçeye Kurşunlu bölgesinden getirilen yüz yıllık ağaçlar yeni bir görüntü kazandırdı.

Zeytin ağaçlarının bölgeye naklini yakından izleyen Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, ’’Zeytinin başkenti Gemlik’in merkezini de zeytin ağaçları ile donatıyoruz. Meydanımızda da tarihi 800-1000 yıl öncesine dayanan zeytin ağaçlarını tercih ediyoruz. Hızla büyüyen ve gelişen Gemlik’in özünden kopmaması gerektiğine inanıyoruz. Dışarıdan iş, tatil, ziyaret ve benzeri nedenlerle Gemlik’e gelecek vatandaşların da, zeytin deyince ilk akıllara gelen Gemlik’in adına yakışır bir çalışma yapıyoruz. Burada yüzlerde yıllık, hatta bin yıllık olduğunu tahmin ettiğimiz ağacımız var. Son getirdiğimiz ağaç, adeta zeytin adına anıt ağaç gibi olacak ve Gemlik meydanına anlam katacaktır. Rutin belediye hizmetleriyle kalmıyor, böyle çalışmaları da beraberinde yapıyoruz. Gemlik, her şeyin en güzeline layık’’ dedi.