HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Tarihimizin en önemli seçimini yaşayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 23:43 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: "Bu seçim, basit bir seçim değil. Tarihimizin en önemli seçimini yaşayacağız. Çünkü bu seçim, devletimizin bekası, milletimizin istiklali ve istikbaliyle alakalı bir seçimdir"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bu seçim, basit bir seçim değil. Tarihimizin en önemli seçimini yaşayacağız. Çünkü bu seçim, devletimizin bekası, milletimizin istiklali ve istikbaliyle alakalı bir seçimdir." dedi.

Eroğlu, Cumhuriyet Mahallesi'nde Afyonkarahisar Belediyesinin düzenlediği iftar programı ve AK Parti milletvekili aday tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da önemli bir seçim yapılacağını söyledi.

Seçimlerde, tüm Afyonkarahisarlılardan partisine destek isteyen Eroğlu, "Bu seçim basit bir seçim değil. Tarihimizin en önemli seçimini yaşayacağız. Çünkü bu seçim, devletimizin bekası, milletimizin istiklali ve istikbaliyle alakalı bir seçimdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, konuşmalarında sık sık kullandığı; "Biz Afyonkarahisar'dan yola çıkmıştık" sözünü hatırlatan Eroğlu, Erdoğan'ın, Afyonkarahisar'ı çok sevdiğini, çok değer verdiğini dile getirdi.

- "Biz söz verdiğimiz her şeyi yapıyoruz"

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın, Cumhuriyet'in kurulduğu, istiklalin kazanıldığı topraklar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisarlılar, 24 Haziran'da destan yazmaya hazır mısınız? Şimdi bazıları lüzumsuzca konuşuyor. Bizim sloganımız da; 'Onlar konuşur, AK Parti yapar.' İşte, AK Parti yapmış kardeşler. 20 milyar liralık yatırımı Afyonkarahisar'a, ilçelerine, beldelerine ve köylerine yapan bir iktidar. Öbür taraftan konuşan, atan Cumhurbaşkanı adayı çıkmış ortaya. Ben de dün kendisine 'atma kardeşim, atma' diye söyledim. Lütfen atmasınlar. Biz, söz verdiğimiz her şeyi yapıyoruz. Afyonkarahisar'a yapmadığımız ne var? Hızlı tren istediniz, o bile şimdi geliyor."

AK Parti'nin siyaset anlayışının," Allah'ın rızasını kazanmak" olduğunu aktaran Eroğlu, şiarlarının millete hizmet etmek olduğunu dile getirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ ve İSKİ'de toplam 8 bin 100 dev tesis açtığına dikkati çeken Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

"Dünya’da en çok tesis açan bakan unvanına sahibim. 525 baraj, 1000 gölet, 4 bin 500 dere ıslahı, 6,5 milyon dekar alanlık sulama tesisi açan, 4 milyar fidanı toprakla buluşturan ve nice nice yatırımı yapan bu kardeşinize özellikle sahip çıkacaksınız. Hepiniz gece gündüz çalışacaksınız. Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda parti başkanı, 'Bakanın memleketinde Bakan ne kadar oy aldı' diye ona bakıyor. O yüzde 90 alanlar falan karşısında kabararak oturuyor. Siz de yüzde 65 verdiniz ama yetmez. Yüzde 85, o halde 6-0 var mısın? Afyonkarahisar var mısın? Yaparsa AK Parti yapar. Büyük Türkiye için, güçlü Türkiye için 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmek için hep birlikte sandığa gideceğiz. Gümbür gümbür 6-0 sıfır yaparak, AK Parti milletvekillerimizi Meclis'e göndereceğiz."

PARTNERDünyanın en zehirlisi Antalya'daDünyanın en zehirlisi Antalya'da
Diyarbakır AK Parti aday tanıtım toplantısında arbede (2)Diyarbakır AK Parti aday tanıtım toplantısında arbede (2)
Bakan Özlü: İnce'nin yerli otomobil projesini durdurma vaadi ibret verici (3)Bakan Özlü: İnce'nin yerli otomobil projesini durdurma vaadi ibret verici (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elazığ'da feci kaza: 5 yaralı

Elazığ'da feci kaza: 5 yaralı

Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

Suriye'de Esad güçleri Rus askerleri tarafından gözaltına alındı

Suriye'de Esad güçleri Rus askerleri tarafından gözaltına alındı

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.