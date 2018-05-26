AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bu seçim, basit bir seçim değil. Tarihimizin en önemli seçimini yaşayacağız. Çünkü bu seçim, devletimizin bekası, milletimizin istiklali ve istikbaliyle alakalı bir seçimdir." dedi.

Eroğlu, Cumhuriyet Mahallesi'nde Afyonkarahisar Belediyesinin düzenlediği iftar programı ve AK Parti milletvekili aday tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da önemli bir seçim yapılacağını söyledi.

Seçimlerde, tüm Afyonkarahisarlılardan partisine destek isteyen Eroğlu, "Bu seçim basit bir seçim değil. Tarihimizin en önemli seçimini yaşayacağız. Çünkü bu seçim, devletimizin bekası, milletimizin istiklali ve istikbaliyle alakalı bir seçimdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, konuşmalarında sık sık kullandığı; "Biz Afyonkarahisar'dan yola çıkmıştık" sözünü hatırlatan Eroğlu, Erdoğan'ın, Afyonkarahisar'ı çok sevdiğini, çok değer verdiğini dile getirdi.

- "Biz söz verdiğimiz her şeyi yapıyoruz"

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın, Cumhuriyet'in kurulduğu, istiklalin kazanıldığı topraklar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: