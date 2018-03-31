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"Tarihin bir parçası olmak hepimize nasip oluyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 13:13 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Altınok: - "(Zeytin Dalı Harekatı) Bu, Ortadoğu coğrafyasının yeniden şekillendirme mücadelesini veren emperyalist güçlere karşı yeni bir şahlanış, Türk'ün ayağa kalkma mücadelesidir" - "Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz, bu mücadelenin görev yaptığımız sürece gelmesi, bizim için onur ve şereftir. Tarihe altın harfle yazılacak. Tarihin bir parçası olmak hepimize nasip oluyor"

MARDİN (AA) - Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bu, Ortadoğu coğrafyasının yeniden şekillendirme mücadelesini veren emperyalist güçlere karşı yeni bir şahlanış, Türk'ün ayağa kalkma mücadelesidir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Altınok, Vali Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Altınok, ziyarette yaptığı konuşmada, kahramanca mücadele eden güvelik güçlerinin mücadelelerine destek olmak ve eksiklikleri gidermek için bölgeye geldiğini söyledi.

Terörle mücadeleyi en zirve şekilde sürdürmenin gayreti ve heyecanı içinde olduklarını vurgulayan Altınok, Kilis ve Azez'de de iki gün önce çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu, güvenlik güçlerinin mücadelesinin göğüslerini kabarttığını kaydetti.

- "Tarihin bir parçası olmak hepimize nasip oluyor"

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de de büyük mücadele verildiğine dikkati çeken Altınok, şöyle konuştu:

"Gerektiğinde başka bölgede de vermeye devam edeceğiz. Bu, Ortadoğu coğrafyasının yeniden şekillendirme mücadelesini veren emperyalist güçlere karşı yeni bir şahlanış, Türk'ün ayağa kalkma mücadelesidir. Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz, bu mücadelenin görev yaptığımız sürece gelmesi, bizim için onur ve şereftir. Tarihe altın harfle yazılacak. Tarihin bir parçası olmak hepimize nasip oluyor."

Altınok, memleketin huzuru için var güçleriyle çalıştıklarını kaydederek, "Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Bu bedeli bu millet her zaman verdi, her zaman da vermeye devam edecek. Yeter ki biz birlik olalım ve aramıza nifak girmesin. Güzel şeyler yapma noktasında hep beraber hareket edelim." ifadelerini kullandı.

Vali Yaman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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