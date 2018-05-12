Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmaları Direktörü ve Insight Turkey Editörü Prof. Dr. Muhittin Ataman, "Siyasal düşüncemizi çok daha geniş bir noktaya taşımak zorundayız. Son zamanlarda tarihin en yoğun İslam ve Müslüman karşıtı algı kampanyası yürütülüyor. Bu sorunu halletmemiz gerekiyor." dedi.

Erzurum Diplomasi Akademisinin İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği "24 Haziran Sonrası Türkiye'nin Dış Politikası" konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Ataman, Türkiye'nin dış politikasının karşı karşıya kaldığı tehditlerinin yanı sıra dış ülkelerin meydan okumaları konusunda 24 Haziran'ın önemli kırılma günü olacağını söyledi.

Ataman, 24 Haziran'ın Türkiye'nin dış politikası açısından da önemli olduğunu ifade ederek, Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin karşı karşıya geldiği çeşitli tehditler bulunduğuna işaret etti.

Orta Doğu'nun 100 yıllık bir kan, revan, parçalanmışlık ve dağılmışlıkla karşı karşıya kaldığını anlatan Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü: