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Tarihin kalbinde "Türk dansları" ve "sema ayini"yle turistleri ağırlıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 11:04 | Son Güncelleme

Sirkeci'de tarihi Hocapaşa Hamamı'nın içinde yer alan Hocapaşa Gösteri ve Etkinlik Merkezi'nin tarihi atmosferinde Mevlevi kültürünü yansıtan sergiyle bir arada sunulan sema ve Türkiye'nin çeşitli yörelerinden dansları modern koreografiyle yansıtan Türk dansları gösterileri, 365 gün dünyanın dört bir tarafından İstanbul'a gelen turistlere ve modern dans sevenlere görsel bir şölen sunuyor - Hocapaşa Gösteri ve Etkinlik Merkezi Genel Müdürü Kemal Çakırgöz: - "Tarihi bir mekanda Türk dansları ve gerçek sema ayinini gösteren tek yer burası. Tarihi dokusuyla beraber çok güzel bir konsept oluyor. İnsanlar geldiklerine son derece mutlu oluyor ve buradan memnun ayrılıyorlar"

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Sirkeci'de 548 yıllık Hocapaşa Hamamı'nın içinde yer alan Hocapaşa Gösteri ve Etkinlik Merkezi'nin tarihi atmosferinde Mevlevi kültürünü yansıtan sergiyle bir arada sunulan sema gösterisi ve Türkiye'nin çeşitli yörelerinden dansları modern koreografiyle yansıtan Türk dansları gösterisi, dünyanın her yerinden İstanbul'a gelen turistlerin yanı sıra, modern dans sevenlere görsel bir şölen sunuyor.

Fatih Sultan Mehmed'in hocası ve veziri Hoca Sinan Paşa tarafından 1470'te yaptırılan Hocapaşa Hamamı, tuğla hatıllı olarak kesme taştan inşa edilmiş. Camekanı büyük bir kubbe ile örtülen hamamın köşe trompları ise tavus kuşu kuyruğu şeklinde. 1988'e kadar fonksiyonunu devam ettiren çifte hamam, daha sonra restore edildi.

Hocapaşa Hamamı'nın, yenilenen en üst kubbe altı bölümleri 2008'den bu yana Hocapaşa Gösteri ve Etkinlik Merkezi Kültür Merkezi olarak daimi sergi ve dans gösterileriyle kültür ve turizme hizmet veriyor.

Mevleviliğin dünya çapında tanınmasının en önemli unsurlarından biri olan sema ayini, merkezde 10 yıldır bir sergiyle beraber sunuluyor. Sergide, semazen kültürü, semazenler, Mevlana'nın felsefesi, semazenlerin kullandığı aksesuarlar, Mevlevi müzik aletleri, semazen çeyizini içeren ürünler yer alıyor.

Serginin yanı sıra ayin öncesi semayla ilgili belgeselden 5 dakikalık bir bölüm gösteriliyor ve izleyicilere 11 dilde Mevlevi kültürününü tanıtan kitapçık veriliyor.

Böylece, sema ayini öncesi sergiyi gezenler ve kitapçığı inceleyenler, ayini çok daha iyi anlıyor.

"Dansın Ritmi" adı verilen Türk dansları gösterisinde ise Osmanlı saray dansları ve Anadolu'nun farklı bölgelerinin danslarıyla oryantal danslar, ritm şov ile harmanlanarak çağdaş bir koreografiyle sunuluyor.

Geçtiğimiz haftalarda bininci gösterisi yapılan program, 360 derece video projeksiyon görseller ile tamamı merkezin koreografları, müzisyenleri tarafından hazırlanan müzikler, koreografi ve renkli kostümlerle tarihi atmosferde izleyenlere güzel dakikalar yaşatıyor.

-"Sergiyi gezen, ayine çok daha fazla vakıf oluyor"

AA muhabirine konuşan Hocapaşa Gösteri ve Etkinlik Merkezi Genel Müdürü Kemal Çakırgöz, tarihi hamamı 2008'de kültür merkezi olarak dekore edip, fonksiyon kazandırdıklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de dans kültürü sergisi ve sema gösterisiyle başladık. Şu anda sema ayini bir sergiyle beraber bir konsept oluşturuyor. Sergide, semazen kültürü, semazenler, Mevlana, Mevlana'nın felsefesi, semazenlerin kullandığı aksesuarları, Mevlevi müzik aletleri, semazen çeyizi denilen semazenlerin her zaman yanında taşıdığı idman tahtasından hak hırkasına, tespihine kadar sergilenen ürünler var. Sergiyi gezen, içeriye girince ayine çok daha fazla vakıf oluyor."

Çakırgöz, merkezde 2013'ten 2015'e kadar "Beyaz Gül" adlı bir teatral dans gösterisi sunulduğunu belirterek, Türk dansları gösterisinin 2010'dan bu yana haftada 3 gün yapıldığını kaydetti.

Gösterinin, Türkiye'nin çeşitli yörelerinden dansların yanı sıra gibi ritm şov, oryantal dans gibi modern koreografiyle sunulan Türk danslarını içerdiğini anlatan Çakırgöz, "Tarihi bir mekanda Türk dansları ve gerçek sema ayinini gösteren tek yer burası. Tarihi dokusuyla beraber çok güzel bir konsept oluyor. İnsanlar geldiklerine son derece mutlu oluyor ve buradan memnun ayrılıyor." diye konuştu.

Çakırgöz, genel olarak batı ülkelerinden gelen turistleri ağırladıklarını ancak son 2-3 senedir batılıların yerine Çin, Hindistan, Pakistan, Endonezya ve Ortadoğulu turistlerin ağırlıkla gelmeye başladığını söyledi.

İstanbul'da kültür turizm sezonunun çoğunlukla nisan-mayıs ve eylül-ekim dönemini kapsadığını kaydeden Çakırgöz, "Batılı turistler bizim asıl hedef kitlemiz, ama onun açığını doğulular yavaş yavaş kapatmaya başladı. Gelecek yıl tüm kapasitemiz istediğimiz noktaya gelecek. Geçen yıl haftada 3-4 gün gösteri sunarken, bu yıl her gün sema ve haftada 3 gün Türk dansları gösterisi yapıyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hocapaşa Gösteri Merkezi Sema ayini

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