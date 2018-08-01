İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Sirkeci'de 548 yıllık Hocapaşa Hamamı'nın içinde yer alan Hocapaşa Gösteri ve Etkinlik Merkezi'nin tarihi atmosferinde Mevlevi kültürünü yansıtan sergiyle bir arada sunulan sema gösterisi ve Türkiye'nin çeşitli yörelerinden dansları modern koreografiyle yansıtan Türk dansları gösterisi, dünyanın her yerinden İstanbul'a gelen turistlerin yanı sıra, modern dans sevenlere görsel bir şölen sunuyor.

Fatih Sultan Mehmed'in hocası ve veziri Hoca Sinan Paşa tarafından 1470'te yaptırılan Hocapaşa Hamamı, tuğla hatıllı olarak kesme taştan inşa edilmiş. Camekanı büyük bir kubbe ile örtülen hamamın köşe trompları ise tavus kuşu kuyruğu şeklinde. 1988'e kadar fonksiyonunu devam ettiren çifte hamam, daha sonra restore edildi.

Hocapaşa Hamamı'nın, yenilenen en üst kubbe altı bölümleri 2008'den bu yana Hocapaşa Gösteri ve Etkinlik Merkezi Kültür Merkezi olarak daimi sergi ve dans gösterileriyle kültür ve turizme hizmet veriyor.

Mevleviliğin dünya çapında tanınmasının en önemli unsurlarından biri olan sema ayini, merkezde 10 yıldır bir sergiyle beraber sunuluyor. Sergide, semazen kültürü, semazenler, Mevlana'nın felsefesi, semazenlerin kullandığı aksesuarlar, Mevlevi müzik aletleri, semazen çeyizini içeren ürünler yer alıyor.