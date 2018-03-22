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Tarihin Laboratuvarı Erzurum’da tarihi ders

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 17:43 | Son Güncelleme

Erzurum Sabancı Ortaokulu 5 ve 6 sınıf öğrencileri tarih dersini tabyalarda işledi.

Erzurum Sabancı Ortaokulu 5 ve 6 sınıf öğrencileri tarih dersini tabyalarda işledi. Tarih Öğretmeni Doç. Dr. Nezahat Ceylan öncülüğünde öğrenciler kahraman Erzurum’luların 77-78 Osmanlı-Rus savaşında üstün gayret ve kahramanlık gösterdiği Aziziye tabyasını gezdiler.
Nene hatunun mezarı başında dua okudular. Tarihi olayları iyi anlaya bilmek ve gençlere bunu aşılaya bilmemiz için tarihi mekânların çok önemli olduğu üzerinde duran Ceylan, yaşanan mücadeleyi anlattı, ‘‘Tarih milletlerin hafızasıdır ifadesini kullandı’’
Öğrenciler daha sonra Kars kapı şehitliğinde Afrin şehidi Muhammed Kırın mezarında dua okuyarak, şehitliği ziyaret ettiler. Kahramanlıkların abideleştiği diğer uğrak yer ise Kongre binası idi. Öğrenciler sıralara oturdular ve o dönemi gözlerinde yaşayarak içlerine tarihin kokusunu çektiler. Tarih dersi öğrencilerin katılımıyla soru-cevap şeklinde devam etti, burada bulundukları için mutlu olduklarını belirttiler ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Tarihin Laboratuvarı Erzurum’da tarihi ders

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Tarihin Laboratuvarı Erzurum’da tarihi ders

Tarihin Laboratuvarı Erzurum’da tarihi ders
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Tarihin Laboratuvarı Erzurum’da tarihi ders

Tarihin Laboratuvarı Erzurum’da tarihi ders
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Tarihin Laboratuvarı Erzurum’da tarihi ders

Tarihin Laboratuvarı Erzurum’da tarihi ders
4 / 8

Tarihin Laboratuvarı Erzurum’da tarihi ders

Tarihin Laboratuvarı Erzurum’da tarihi ders
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Tarihin Laboratuvarı Erzurum’da tarihi ders

Tarihin Laboratuvarı Erzurum’da tarihi ders
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Tarihin Laboratuvarı Erzurum’da tarihi ders

Tarihin Laboratuvarı Erzurum’da tarihi ders
7 / 8

Tarihin Laboratuvarı Erzurum’da tarihi ders

Tarihin Laboratuvarı Erzurum’da tarihi ders
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Tarihin Laboratuvarı Erzurum’da tarihi ders

Tarihin Laboratuvarı Erzurum’da tarihi ders
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