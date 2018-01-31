Tarihte Hayme Ana kimdir? Hayme Ana gerçekte ne zaman ölmüştür? (Hayma Ana/Hayme Hatun)

Ertuğrul Bey'in annesi ve Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin de ninesidir. Bir Yörük kadını olan Hayme Hatun'un doğum ve ölüm tarihleri ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. Yine de Hayme Ana'nın defin yeri olarak Domaniç / Çarşamba olarak kabul edilmektedir. Kocası Süleyman Şah'ın Fırat Nehri'ni geçerken boğularak ölmesi üzerine Kayı Boyu'nun başına geçen Hayme Ana, Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad'ın yer göstermesi üzerine önce Ankara Karacadağ, ardından da Domaniç ve Söğüt'e yerleşir. Ertuğrul Gazi, "Devlet Ana" diye de anılan annesi Hayme Ana'yı, Çarşamba köyünde her yıl çadır kurduğu bir tepe üzerine defnettirdi. Sultan II. Abdülhamid, 1892'de Hayme Ana'nın kabri üzerine bugünkü türbeyi yaptırdı. Çarşamba köyünde vefat eden Hayme Ana için mezarı başında anma töreni düzenleniyor. Hayme Hatun'un türbesi ve Hayme Ana heykeli Kütahya'nın Domaniç ilçesinde görülebilecek en önemli yerlerden biridir. Kayı boyu ve Osmanlı tarihindeki rolü nedeniyle Hayme Ana, Diriliş Ertuğrul dizisinde de karşımıza çıkmaktadır. Hülya Darcan'ın canlandırdığı Hayme Ana için Osmanlı devletinin temellerini atmıştır yorumu yapılmaktadır. Hayme Ana oğlu Ertuğrul Bey'e ileride Osmanlı padişahlarına da yol gösterecek şu öğüdü vermiştir:

"Oğul, Anayurttan ayrılalı yıllar geçti. Deli rüzgarlar önünde oradan oraya savrulduk. Beylik otağını kurduğumuz şu yaylalar, artık son durağımız, son konağımız olsun. Oğuz’un yurtlarına diktiğimiz ağaçların kökleri kara yerin derinliklerine, dallan gökyüzünün yüceliklerine uzansın. Ak-boz atlara binip yağı üstüne yel gibi vardık da Kadir Tanrı gözüpek yiğitlerimizi korusun. Göğsü kaba yerli kara dağlar gibi duran erlerimiz ile; kır çiçekleri gibi saf ve temiz, ak yüzlü, ala gözlü kızlarımız Kutlu Kayı Boyu’muza gürbüz evlatlar versinler. Altın başlı otağlarımız Çarşamba yaylasını bürüsün. Kayı’nın ve diğer bütün bayların oğullarını Ertuğrul’umla bir tutarım. Onların hepsini soyumuz için Hakk’ın Kutsal birer emaneti bilirim. Oğul, boyundan-soyundan olsun olmasın insanlara adil davran. Adaletten ayrılma ki, insanların birlik ve dirlik kazansın. Yurdunda, obanda herkes gezsin. Ululuk isteyen töreden ayrılmasın. Bu dünya bir oturma yeri değildir. Yapacağın iyi ve doğru işlerle insanların hizmetinde bulunursan güzel övünçler senin olur.