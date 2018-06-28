HABER

"Tarihteki mağlubiyetler ele alınmadan ders çıkarılamaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 12:21 | Son Güncelleme

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu: - "Biz bilim adamı olarak tarihimizdeki birçok hadiseyi değerlendirmek zorundayız. Bizim yaptığımız en büyük hatalardan birisi bu tür değerlendirmeleri genelde zaferlerimiz üzerine yapıyoruz. Tarihimizdeki uğradığımız mağlubiyetleri de değerlendiremediğimiz için de yeterince dersi çıkaramıyoruz" - Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs: - "Türk tarihinin içerisinde zaferler olduğu kadar, yenilgiler var, yenilgiler olduğu kadar başarılar var. Elbette insanlık tarihi zaten böyle bir şey"

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, bilim adamı olarak tarihteki birçok hadiseyi değerlendirmek zorunda olduklarını belirterek, tarihteki mağlubiyetleri de değerlendiremeden yeterince ders çıkarılamayacağını kaydetti.

MSÜ, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Türk Tarih Kurumu iş birliğinde düzenlenen "Harp ve Sulh: 300. Yılında Pasarofça Antlaşması Uluslararası Sempozyumu" MSÜ'nün Yeni Levent yerleşkesindeki kampüsünde başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan Afyoncu, Avrupa devletleriyle Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasını oluşturan 1718 Pasarofça Antlaşması'nın, Türkiye'de ilk kez MSÜ bünyesinde uluslararası bir sempozyumda ele alındığını anlattı.

Afyoncu, üniversitesinin askeri öğrenci yetiştiren bir kurum olmasının yanı sıra, savunma sanayi ve harp tarihiyle ilgili de çalışmaların yürütüldüğü enstitüleri bünyesinde barındırdığını aktardı.

Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Entitüsünün de bu amaçla kurulduğunu ifade eden Afyoncu, sempozyumun enstitünün ilk etkinliği olduğunu belirtti.
\

- "Hatalardan ders almamız lazım"

Bu yıl hem Pasarofça Antlaşması'nın hem de Mondros Mütarekesi'nin 300. yıl dönümü olduğunu ifade eden Afyoncu, şunları kaydetti:

"Bundan 19 yıl önce, Türk tarihindeki en önemli antlaşmalardan birisi olan Karlofça Antlaşması'nın 300. yıl dönümüydü ve maalesef bir etkinlik yapılmadı. Yapılmamasının da sebebi şuydu; 'Mağlubiyetin anlaması mı olur?' Biz bilim adamı olarak tarihimizdeki birçok hadiseyi değerlendirmek zorundayız. Bizim yaptığımız en büyük hatalardan birisi bu tür değerlendirmeleri genelde zaferlerimiz üzerine yapıyoruz. Tarihimizdeki uğradığımız mağlubiyetleri de değerlendiremediğimiz için de yeterince dersi çıkaramıyoruz. Bizim tarihten yeterince ders çıkarmamız için tarihin bize övünç kaynağı olacak kısımlar vardır ama yaptığımız hatalardan da ders almamız lazım. Bu da onlardan birisi."

Afyoncu, Pasarofça Antlaşması'nın aynı zamanda "Lale Devri"ni başlatan antlaşma olduğunu aktardı.

Erhan Afyoncu, üniversitelerinin asıl görevinin askeri öğrenci yetiştirmek olduğunu, şu anda 12 bin civarında öğrencileri olduğunu, kara, deniz ve hava kuvvetlerine subay, astsubay ve kurmay eğitimi verdiklerini söyledi.

Bir taraftan savunma sanayisine destek olmak için teknik projelere yapıldığını vurgulayan Afyoncu, asker ve sivil akademisyenlerle tarihçilerle birlikte, Türk harp tarihini de ön plana çıkaracaklarını, bu konuda milyonlarca belge olduğunu sözlerine ekledi.
\

- "Türk tarihinin içinde hem zaferler hem yenilgiler var"

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs de "Türk tarihinin içerisinde zaferler olduğu kadar, yenilgiler var, yenilgiler olduğu kadar başarılar var. Elbette insanlık tarihi zaten böyle bir şey." dedi.

Örs, bu tarihi anlaşmanın önemine binaen düzenlenen bu sempozyumda konuların düzenlenecek oturumlarla ele alınacağını ifade ederek, çok sayıda konuşmacının Pasarofça Antlaşması'nın önemini anlatacağını kaydetti.

Sempozyumlarda, bu kapsamda gelişen tarihi olayların da uzmanlarca aktarılacağına işaret eden Örs, "Bu antlaşmanın ileriki dönemlere nasıl yansıdığını, bir anlamda tarihçilerin gerileme döneminin başlangıcı olarak kabul ettiği yılların bu dönemde nasıl şekillendiğine işaret edilecek. Bizim için bu toplantının Milli Savunma Üniversitesi ile yapılmasının ayrıca önemi var. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Sempozyum, gün boyu sürecek oturumların ardından sona erecek.

PARTNERCanan tatilde!Canan tatilde!
TİKA'dan Meksika'ya eğitim desteğiTİKA'dan Meksika'ya eğitim desteği
Yağmurla otlaklar yeşile büründü, göçerler ve besiciler sevindiYağmurla otlaklar yeşile büründü, göçerler ve besiciler sevindi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu Pasarofça Antlaşması Türk Tarih Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

İstanbul Güngören'de zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga! Polis havaya ateş açtı

İstanbul Güngören'de zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga! Polis havaya ateş açtı

İstanbul Sultangazi'de seçim gecesi havaya ateş açılmasına soruşturma başlatıldı

İstanbul Sultangazi'de seçim gecesi havaya ateş açılmasına soruşturma başlatıldı

Limak Enerji'den 'sizinle aydınlanıyoruz' projesi

Limak Enerji'den 'sizinle aydınlanıyoruz' projesi

Ertuğrul Özkök'ten Bakan Gül'e zor soru!

Ertuğrul Özkök'ten Bakan Gül'e zor soru!

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.