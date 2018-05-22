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Tarık Akan'ın bal mumu figürü tanıtılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 14:31 | Son Güncelleme

Türk sinemasının ünlü oyuncusuna ait figürün tanıtımı, bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds İstanbul'da 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - "Mavi Boncuk", "Sev Kardeşim", "Hababam Sınıfı" gibi Yeşilçam filmleriyle tanınan Türk sinemasının ünlü oyuncusu Tarık Akan'ın bal mumu figürü sevenleriyle buluşuyor.

Tarık Akan figürünün tanıtımı, İstiklal Caddesi'ndeki bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds İstanbul'da 25 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Usta oyuncunun ailesinin yanı sıra Selçuk Yöntem, Rutkay Aziz ve yakın arkadaşlarının da katılması beklenen etkinlik, sanatçının hayranlarına da açık olacak.

Arşiv ve stüdyo çalışmalarını kapsayan yaklaşık bir yıllık çalışma sonucu ortaya çıkan figürün yapım çalışmalarına sanatçının ailesinden izin alındıktan sonra başlandı.

Türkiye'nin ve dünyanın ünlü isimlerinin bal mumundan yapılmış figürlerine ev sahipliği yapan müzenin yeni figürü, "en gerçekçi Tarık Akan figürü" olarak nitelendirildi.

Oyunculuk kariyerine 111 sinema filmi, 4 televizyon dizisi ve birçok ödül sığdıran ünlü oyuncu, 16 Eylül 2016'da hayatını kaybetti.

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