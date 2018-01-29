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Tarikat mensupları Afrin için dilekçe verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 18:24 | Son Güncelleme 35 dakika önce

KARS, (DHA)- KARS'ta Rufai tarikatına mensup 50 kişi, Suriye'nin Afrin kentindeki terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.

Mehmetçik'in sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik yaptığı operasyona destek vermek amacıyla vatandaşlar bireysel olarak Kars Askerlik Şubesi'ne askere alınma başvurusunda bulunurken, dernek ve STK'lar da topluca dilekçe verdi. Rufai tarikatına mensup yaklaşık 50 kişi de ellerinde Türk bayrakları ve Mehmetçik için adadıkları kurban ile askerlik şubesi önünde toplandı. Hazırladıkları dilekçeleri şube önünde tek tek imzalayarak yetkili komutana tekbirler eşliğinde teslim eden dergah üyeleri, vatan uğruna daima göreve hazır olduklarını söylediler. Tarikat üyeleri şubeye verdikleri dilekçede "Devletimizin varlığını, birlik ve dirliğini, geleceğini korumak adına ve ileride oluşabilecek her türlü tehlikelere karşı, bu tehlikeleri oluşturan DEAŞ, FETÖ, PYD, PKK gibi örgütlere ve bunlara destek olan Amerika, Avrupa ve diğer batı devletlerine karşı vermiş olduğumuz mücadelede başta Afrin olmak üzere bütün silahlı ve silahsız mücadelelerde devletimize maddi ve manevi her türlü desteği canı gönülden vermek istiyoruz. Bu sebeple devlet büyüklerimizin ve yetkili makamların emrine hazırız. Ayrıca gönüllü askerliğe katılmak istiyoruz, gereğinin yapılmasını arz ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Tarikat üyeleri adına konuşan Abdullah Erdağı, günün birlik olma günü olduğunu bildirdi.

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