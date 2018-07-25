Tarikatı eleştiren vatandaşı komiser tehdit etti iddiası!

Sosyal medya hesabında Menzil Cemaati’ni eleştiren bir video paylaşan Nuri Başkapan, bir komiser tarafından ölümle tehdit edildi. Videoda, Menzil Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Semerkand Yayınevi’nin yayınladığı kitaplarda “Allah’a şirk koşulduğu”, “İslam’la bağdaşmayacak” ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bunun üzerine daha önce Sivas Kangal İlçe Emniyet Müdürü olan, şimdi ise Sivas Kangal’da komiser olarak görev yapan Ahmet Aker, Nuri Başkapan’ı ölümle tehdit etti. Menzil Cemaati’ni eleştiren videoyu paylaşan Nuri Başkapan’a, “Adım Ahmet Aker sivasta komserim senin azrailin olur canını alırım” şeklinde yorum yazdı.

"GEREĞİNİ YAPMASINI DA BİLİRİM"



Başkapan’ın adresini isteyen komiser Ahmet Aker, Menzil Cemaati’ni destekleyen şu yorumda bulundu:

"Bu gün ki durumu fırsat bilip tarikat ve cemaatlere saldıranların hiç birinde iyi niyet aramam kimin ne maksadı varsa ortaya çıkarmasınıda gereğini yapmasını da bilirim.”

Tehditler üzerine Nuri Başkapan, komiser hakkında suç duyurusunda bulundu.





