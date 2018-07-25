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Tarikatı eleştiren vatandaşı komiser tehdit etti iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 08:55 | Son Güncelleme

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver'in "Hiçbir kimse ya da örgüte, hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, hiçbir şıha ya da şeyhe bağlı olmayacaksınız. Bağlı olacağınız tek bir yer vardır, o da devlettir" uyarısından birkaç gün sonra, Sivas Kangal'da görevli bir komiserin, Menzilciler tarikatını eleştiren bir paylaşım yapan vatandaşı sosyal medya üzerinden tehdit ettiği iddia edildi.

Tarikatı eleştiren vatandaşı komiser tehdit etti iddiası!

Sosyal medya hesabında Menzil Cemaati’ni eleştiren bir video paylaşan Nuri Başkapan, bir komiser tarafından ölümle tehdit edildi. Videoda, Menzil Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Semerkand Yayınevi’nin yayınladığı kitaplarda “Allah’a şirk koşulduğu”, “İslam’la bağdaşmayacak” ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bunun üzerine daha önce Sivas Kangal İlçe Emniyet Müdürü olan, şimdi ise Sivas Kangal’da komiser olarak görev yapan Ahmet Aker, Nuri Başkapan’ı ölümle tehdit etti. Menzil Cemaati’ni eleştiren videoyu paylaşan Nuri Başkapan’a, “Adım Ahmet Aker sivasta komserim senin azrailin olur canını alırım” şeklinde yorum yazdı.

"GEREĞİNİ YAPMASINI DA BİLİRİM"

Başkapan’ın adresini isteyen komiser Ahmet Aker, Menzil Cemaati’ni destekleyen şu yorumda bulundu:

"Bu gün ki durumu fırsat bilip tarikat ve cemaatlere saldıranların hiç birinde iyi niyet aramam kimin ne maksadı varsa ortaya çıkarmasınıda gereğini yapmasını da bilirim.”

Tehditler üzerine Nuri Başkapan, komiser hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Kayseri Sivas Kangal Emniyet komiser menzil tarikatı

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