Tarım Bakanlığı domuz, at, eşek eti satanları ifşa etti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, insanların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan 173 firmayı ve ürünlerini ifşa etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan listede; taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen enerji içeceği, çikolata, bitki, çay ve kahve ürünleri, alkolsüz içecekler, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağlar, baharat ve bal üreten ve satan firmaların ve ürünlerin isimleri bulunuyor.

Takviye edici gıda maddelerinde ilaç etken maddelerine rastlanırken, özellikle restoran ve et-et ürünü satan firmaların ürünlerinde ise tek tırnak (at, eşek) ve domuz etine rastlandı. Türkiye genelinde yapılan denetimlerde insan sağlığı ile oynadıkları belirlenen 173 firmanın ismi bakanlık internet sitesinde yayınlandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 173 firmaya ait 282 parti ürünü Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 769 firmaya ait 1605 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir."