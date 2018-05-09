"Tarım desteklenmeye devam edecek"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Tarım her zaman desteklenmektedir ve desteklenmeye de devam edecektir. Bu konuda özellikle üretici arkadaşlarımızın ve çiftçi kardeşlerimizin hiçbir şüphesi olmasın. Her zaman onlar kazandırılmıştır, kazandırmaya da devam edeceğiz." dedi.

Fakıbaba, MÜSİAD Konya Şubesi tarafından bir otelde düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, tarım şehri Konya'da böyle bir organizasyonun düzenlenmesinin önemine değindi.

Kentin, Türkiye'nin en önemli tarım bölgelerinden olduğuna işaret eden Fakıbaba, AK Parti hükümetlerinin 2002'den itibaren tarıma büyük önem verdiğini aktardı.

Fakıbaba, tarımın sürekli desteklendiğine vurgu yaparak, "Tarım her zaman desteklenmektedir ve desteklenmeye de devam edecektir. Bu konuda özellikle üretici arkadaşlarımızın ve çiftçi kardeşlerimizin hiçbir şüphesi olmasın. Her zaman onlar kazandırılmıştır, kazandırmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatları bunlardır. Tarıma verilen önemden dolayı da dün akşam TBMM'de geçen Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi açılmış ve Konyamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu Hükümetimizin tarıma vermiş olduğu ehemmiyetin en önemli göstergelerinden birini teşkil etmektedir." diye konuştu.