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Tarım Fuarı değerlendirme toplantısı Vali Su başkanlığında yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 12:13 | Son Güncelleme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen ve 22-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen 13.

Tarım Fuarı değerlendirme toplantısı Vali Su başkanlığında yapıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen ve 22-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen 13. Mersin Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın değerlendirme toplantısı Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile CNR Fuarcılık yetkilileri katıldı.
Toplantıda, Türkiye’nin tarım ürünleri üretimi ve ihracatında önemli bir merkezi haline gelen Mersin’de, tarım sektörünü 13’üncü kez bir araya getiren ve bu yıl yaklaşık 47 bin ziyaretçi sayısına ulaşan fuarın, kent ekonomisine kazandırdıkları ve sektöre sunduğu fırsatlardan daha fazla nasıl yararlanılabileceği konuları masaya yatırıldı.
Tarımsal üretimin her yıl arttığı Mersin’de düzenlenen fuar kapsamında özellikle sektöründe öncü ve güçlü birçok firma temsilcilerinin bu yıl 13. kez bir araya geldiğini söyleyen Vali Su, fuarın Mersin ve bölge ekonomisinin daha da canlanmasında önemli bir rolü yerine getirdiğini belirtti.
Vali Su’nun konuşması sonrasında toplantı, fuarın ulusal ve uluslararası alanda daha da geliştirilmesi amacıyla tanıtımının yapılması ile Mersin başta olmak üzere bölge ve ülke ekonomisine olan katkısının daha da artırılması için yapılması gereken hususların ele alınmasıyla devam etti.

Tarım Fuarı değerlendirme toplantısı Vali Su başkanlığında yapıldı

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