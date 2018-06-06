Tarım işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 11 yaralı

BİTLİS (AA) - Bitlis’in Tatvan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 U 3181 plakalı kamyonet, Tatvan-Ahlat karayolundaki Sorgun Kışlası yakınlarında orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada Özlem Çağlayan olay yerinde hayatını kaybetti, Yazgül Çağlayan, Fatma Kızgın, Aynur Atsız, Seren İder, Tacdin Saçan, Ayhan Gültaç, Bahar ve Derya Aruk ile Gülten, Dilan ve Ayşe Balakan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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