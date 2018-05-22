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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 22:13 | Son Güncelleme

Manisa'nın Salihli ilçesindeki kazada 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Feridun Tan yönetimindeki 27 ALC 81 plakalı minibüs, Salihli-Gölmarmara yolu Karapınar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelaya çarpıp devrildi.

Kazada, araç sürücü Tan ile minibüste bulunan 3'ü çocuk 11 işçi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
işçi Kaza minibüs Salihli tarım trafik yaralanma

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