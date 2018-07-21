Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyona çarptı: 15 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün kamyona çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Çalışkan idaresindeki 63 EP 190 plakalı minibüs, Adıyaman-Malatya karayolunda Erkenek Tüneli yakınında Ali Karaboğa'nın kullandığı 44 HS 020 plakalı kamyona arkasından çarptı.
Kazada, minibüs sürücüsü Ahmet Çalışkan, aynı araçta bulunan İbrahim Halil, Mahmut, Ahmet, Abdulkadir, Hasan, Mahmut, İsa, Zehra, Güneş, Medine, Fatma, Zeliha ve Gülbahar Çalışkan ile Halil Çelik yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bu arada, söz konusu minibüstekilerin, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak üzere Malatya'ya gitmek için Şanlıurfa'dan yola çıktığı öğrenildi.
Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti
Yunanistan TKP/ML- TIKKO üyesi Turgut Kaya’yı siyasi mülteci olarak tanıma kararı aldı
ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bomba iddia! Porno yıldızı Daniels'a...
Korkunç! İran sınırında toprağa yarı gömülü erkek cesedi bulundu
Adnan Oktar hakkında iğrenç detaylar ortaya çıkıyor! Cinsel istismara uğrayan mağdur o anları böyle anlattı!
Bahçeli'den beklenmeyen hareket! Böyle romantizm görülmedi
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü
Okuyucu Yorumları 0 yorum