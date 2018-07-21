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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyona çarptı: 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 02:17 | Son Güncelleme

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyona çarptı: 15 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün kamyona çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Çalışkan idaresindeki 63 EP 190 plakalı minibüs, Adıyaman-Malatya karayolunda Erkenek Tüneli yakınında Ali Karaboğa'nın kullandığı 44 HS 020 plakalı kamyona arkasından çarptı.

Kazada, minibüs sürücüsü Ahmet Çalışkan, aynı araçta bulunan İbrahim Halil, Mahmut, Ahmet, Abdulkadir, Hasan, Mahmut, İsa, Zehra, Güneş, Medine, Fatma, Zeliha ve Gülbahar Çalışkan ile Halil Çelik yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, söz konusu minibüstekilerin, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak üzere Malatya'ya gitmek için Şanlıurfa'dan yola çıktığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Gölbaşı Malatya mevsimlik tarım işçileri

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