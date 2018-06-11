Tarım işçilerinin ölümüne yolculuğu

Sazlıköy mahallesi ile Söke ilçesi arasında karayolunda seyreden açık kasa kamyonette çok sayıda tarım işçisi hiçbir tedbir almadan yolculuk yapıyor. Tehlikeye hiç aldırış etmeden kasadaki yaklaşık 15 kişiden oluşan tarım işçileri ile yoluna devam eden kamyonet objektiflere bu şekilde takıldı.

