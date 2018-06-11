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Tarım işçilerinin ölümüne yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 08:50 | Son Güncelleme

Aydın’da tarlalarda hasat sezonunun başlaması ile birlikte kara yollarında tarım işçilerin ölümüne yolculukları da başladı.Yetkililerin tüm uyarılarına ve yaşanan kazalara rağmen işçilerin kamyonet kasalarında ölüme meydan okunurcasına taşındığı görüldü.

Tarım işçilerinin ölümüne yolculuğu

Sazlıköy mahallesi ile Söke ilçesi arasında karayolunda seyreden açık kasa kamyonette çok sayıda tarım işçisi hiçbir tedbir almadan yolculuk yapıyor. Tehlikeye hiç aldırış etmeden kasadaki yaklaşık 15 kişiden oluşan tarım işçileri ile yoluna devam eden kamyonet objektiflere bu şekilde takıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın tarım işçisi

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