Tarım ve hayvanlarla içe içe eğitim

Öğrencilerin, sabah gelir gelmez hayvanları ve seradaki sebzeleri kontrol ettiğini anlatan Karataş, öğretmenlerin de teneffüs ve öğlen aralarında öğrencileriyle hayvanlarla vakit geçirdiğini aktardı.

Okul bahçesindeki hayvanat bahçesinde aralarında tavus, angut, sülün, hindi, tavuk ve horozun da yer aldığı çok sayıda kuş türü bulunurken hemen yanında yer alan serada da öğrenciler sebze yetiştiriciliğini öğreniyor.

Öğrencilerin servisten iner inmez hayvanat bahçesine koştuğunu söyleyen Karataş, "Hayvanlarımıza bakıp bir pozitif etki alıyoruz. Zaman içinde çocukların başarısını artıracaktır. Bu projeyle çocuklar okulu, doğayı ve hayvanları daha da sevecek. Cıvıl cıvıl bir okul oluşturma amacındayız." diye konuştu.

"Onların buradan güzel duygularla ayrılacaklarına inanıyorum. Öğrenciler her balık ile tohum çeşidi hakkındaki bilgileri okuyup bilgi sahibi oluyorlar. Öğrencilerimizin bilgisine ve görseline sunmuş durumdayız. Mini hayvanat bahçemizde tavus, angut, sülün, hindi, tavuk ve horoz yer alıyor. Öğrencilerin ilgisini çekecek başka cins hayvanlar da getireceğiz."

Elazığ il merkezindeki öğrencileri okullarını görmek için davet edeceklerini dile getiren Karataş, şöyle devam etti:

Projelerini geliştirerek diğer okullara örnek olacağını vurgulayan Karataş, "Gerçekleştirdiğimiz projeye il dışından okulların da dikkatini çekti.Okul yöneticileri böylesi bir projeyi gerçekleştirmek için bizi arayıp, bilgi alıyor. Umarım her okulda böyle değişik ve faydalı projeler hayata geçirilir." ifadelerini kullandı.

- "Çocuklarla birçok şeyi uygulamalı öğrendik"

Öğrenci okulunu, çevresini ve öğretmenini severse daha çok başarılı olacağını düşündüğünü belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Balıklarla ile ilgili bilgim yoktu ama bu projeyle 50 çeşit balığı tanıdım. Seracılığı daha önce hiç yapmamıştım. Nasıl ekim yapıldığını yeni öğrendim. Çocuklarla birçok şeyi uygulamalı öğrendik. Okulumuz tarım ve hayvancılık okuluna döndü."

Öğrencilerinden Hamza Halil Aydın, her gün ziyaret ettiği hayvanlara yem verdiğini söyledi.

Okula gelir gelmez hayvanların yanına gittiğini belirten Muhammet Karataş ise "Daha önce buradaki bazı hayvanları görmemiştim. Dersten önce gelip hayvanları izliyorum, seviyorum ve yem veriyorum. Buradaki tüm hayvanları da seviyorum. Bu bizim için çok iyi oldu. Öğretmenlerimiz bize sebze yetiştirmeyi de öğretiyor." diye konuştu.

Sevgi Aksakal da "Okulumuza hayvanların getirilmesi çok iyi oldu. Hayvanların özelliklerini tanıyoruz. Yapılan bu yeniliklerle okulumuz açısından tarım ve hayvancılık okuluna dönüştü." ifadelerini kullandı.