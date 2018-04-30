Tarım ve hayvanlarla içe içe eğitim

ELAZIĞ (AA) - FİKRET KAVĞALI - Elazığ'ın İçme İlk ve Ortaokulu'nda öğrenciler tarım ve hayvanlarla iç içe eğitim görüyor.
İl Tarım Müdürülüğü'nün desteğiyle "Gen Kardeşim Değil Can Kardeşim" projesi kapsamında merkeze bağlı İçme köyündeki okulda mini hayvanat bahçesi, balık müzesi, tohum standı ve sera oluşturuldu.
Okul bahçesindeki hayvanat bahçesinde aralarında tavus, angut, sülün, hindi, tavuk ve horozun da yer aldığı çok sayıda kuş türü bulunurken hemen yanında yer alan serada da öğrenciler sebze yetiştiriciliğini öğreniyor.
Koridorlarında 50 çeşit balığın bulunduğu müze ile tohum reyonu ve akvaryum yer alıyor.
Okul müdürü Fahri Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gen Kardeşim Değil Can Kardeşim" projesini İl Tarım Müdürlüğü'nün desteğiyle okulda hayata geçirdiklerini söyledi.
Müzede 50 balık çeşidinin olduğunu belirten Karataş, "Yaptığımız çalışmayı çocuklarımızın beğenisine sunduk. Projeden öğrencilerimiz çok memnun kaldı." dedi.
Öğrencilerin, sabah gelir gelmez hayvanları ve seradaki sebzeleri kontrol ettiğini anlatan Karataş, öğretmenlerin de teneffüs ve öğlen aralarında öğrencileriyle hayvanlarla vakit geçirdiğini aktardı.
- "Öğrencilerin ilgisini çekecek başka cins hayvanlar da getireceğiz"
Elazığ il merkezindeki öğrencileri okullarını görmek için davet edeceklerini dile getiren Karataş, şöyle devam etti:
"Onların buradan güzel duygularla ayrılacaklarına inanıyorum. Öğrenciler her balık ile tohum çeşidi hakkındaki bilgileri okuyup bilgi sahibi oluyorlar. Öğrencilerimizin bilgisine ve görseline sunmuş durumdayız. Mini hayvanat bahçemizde tavus, angut, sülün, hindi, tavuk ve horoz yer alıyor. Öğrencilerin ilgisini çekecek başka cins hayvanlar da getireceğiz."
Müdür Karataş, hayvanat bahçesinin yanında sera kurduklarını belirterek, "Öğrencilere sebze yetiştiriciliğini uygulamalı öğretiyoruz. İnşallah hasadı da öğrencilerle birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin servisten iner inmez hayvanat bahçesine koştuğunu söyleyen Karataş, "Hayvanlarımıza bakıp bir pozitif etki alıyoruz. Zaman içinde çocukların başarısını artıracaktır. Bu projeyle çocuklar okulu, doğayı ve hayvanları daha da sevecek. Cıvıl cıvıl bir okul oluşturma amacındayız." diye konuştu.
Projelerini geliştirerek diğer okullara örnek olacağını vurgulayan Karataş, "Gerçekleştirdiğimiz projeye il dışından okulların da dikkatini çekti.Okul yöneticileri böylesi bir projeyi gerçekleştirmek için bizi arayıp, bilgi alıyor. Umarım her okulda böyle değişik ve faydalı projeler hayata geçirilir." ifadelerini kullandı.
- "Çocuklarla birçok şeyi uygulamalı öğrendik"
Öğrenci okulunu, çevresini ve öğretmenini severse daha çok başarılı olacağını düşündüğünü belirten Karataş, şunları kaydetti:
"Balıklarla ile ilgili bilgim yoktu ama bu projeyle 50 çeşit balığı tanıdım. Seracılığı daha önce hiç yapmamıştım. Nasıl ekim yapıldığını yeni öğrendim. Çocuklarla birçok şeyi uygulamalı öğrendik. Okulumuz tarım ve hayvancılık okuluna döndü."
Öğrencilerinden Hamza Halil Aydın, her gün ziyaret ettiği hayvanlara yem verdiğini söyledi.
Okula gelir gelmez hayvanların yanına gittiğini belirten Muhammet Karataş ise "Daha önce buradaki bazı hayvanları görmemiştim. Dersten önce gelip hayvanları izliyorum, seviyorum ve yem veriyorum. Buradaki tüm hayvanları da seviyorum. Bu bizim için çok iyi oldu. Öğretmenlerimiz bize sebze yetiştirmeyi de öğretiyor." diye konuştu.
Sevgi Aksakal da "Okulumuza hayvanların getirilmesi çok iyi oldu. Hayvanların özelliklerini tanıyoruz. Yapılan bu yeniliklerle okulumuz açısından tarım ve hayvancılık okuluna dönüştü." ifadelerini kullandı.
- Elazığ'ın İçme İlk ve Ortaokulu'nda "Gen Kardeşim Değil Can Kardeşim" projesiyle okulda mini hayvanat bahçesi, balık müzesi, tohum standı ve sera oluşturuldu - Tavus, angut, sülün, hindi, horoz ve tavuk ile 50 balık çeşidinin yer aldığı okulda kurulan
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