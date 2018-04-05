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Tarım ve İnsan Fotoğraf sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 09:42 | Son Güncelleme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geleneksel hale getirilen Tarım ve İnsan Konulu Fotoğraf Sergisi’nin yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen fotoğraflar 04-05 Nisan 2018 tarihlerinde Erzincan Park AVM’de sergilendi.Serginin açılışına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, Erzincan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Serginin açılışında konuşan Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş; " Tarımda çalışan insanların emeğini, gayretini, çabalarını bu sergide görebilirsiniz.

Tarım ve İnsan Fotoğraf sergisi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geleneksel hale getirilen Tarım ve İnsan Konulu Fotoğraf Sergisi’nin yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen fotoğraflar 04-05 Nisan 2018 tarihlerinde Erzincan Park AVM’de sergilendi.
Serginin açılışına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, Erzincan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Serginin açılışında konuşan Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş; " Tarımda çalışan insanların emeğini, gayretini, çabalarını bu sergide görebilirsiniz. Sergide Türkiye’nin her ilinden resimler var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
İl Müdürü Murat Şahin ise, “ Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığımız tarafından 2009 yılından beri her yıl tarım ve insan konulu fotoğraf yarışması düzenliyor. Bu yarışmalar 81 il genelinde yapılıyor. Bakanlığımız bu yarışmayı 6 kategoride yapıyor. Malum olduğu üzere Bakanlığımız 2009 yılından bu yana her yıl "Tarım ve İnsan" konulu ulusal fotoğraf yarışması düzenlemektedir’’ dedi.
Bakanlık tarafından 9. Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen fotoğraflar Erzincan Park AVM’de halkın beğenisine sunuldu. Türkiye’nin değişik bölgelerinde çekilen fotoğraflara, halk yoğun ilgi gösterirken, serginin ilk gününde protokol üyeleri de sergiyi gezdiler. Sergi 2 gün boyunca devam edecek.

Tarım ve İnsan Fotoğraf sergisi

Tarım ve İnsan Fotoğraf sergisi

Tarım ve İnsan Fotoğraf sergisi

Tarım ve İnsan Fotoğraf sergisi

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