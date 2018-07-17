HABER

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Yozgat'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 16:49 | Son Güncelleme

Pakdemirli, Kabalı Meyve Bahçesi'nde inceleme yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yozgat'ın Kadışehri ilçesindeki Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden biri olan Kabalı Meyve Bahçesi'nde incelemede bulundu.

Köylülerin arazilerinin birleştirilmesiyle oluşturulan meyve bahçesini gezen Pakdemirli, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Pakdemirli, Kabalı köyündeki güzel bir örneği görmeye geldiklerini söyledi.

Kabalı köyünde 5 bin 500 dönüm arazinin birleştirildiğini hatırlatan Pakdemirli, "Burada şunu görüyoruz; eskiden köylünün arazilerinden elde ettiği gelir çok düşük. Şu an yüksek bir gelir elde ediyorlar. Tabii göreceli yüksek bir gelir. Dönüm başına 250-300 liraya yakın bir para alıyorlar. Eskiden 10 dönümünü bir torba un değerinde kiraladıkları arazilerine, arpa buğday ekeceklerine şimdi tüm haklarını şirkete devrederek iyi gelir elde ediyorlar. Bu şirket içinde köyde çalışarak ve köyün de boşalmamasını sağlayarak güzel bir örnek sergiliyorlar." diye konuştu.

Pakdemirli, bu çalışmanın örnek alınması ve bu modelin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakanlık olarak, bu modeldeki faaliyetlerin nasıl destekleneceği konusunda çalışacaklarını ifade eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız burayı biliyor zaten, ben de kendim görmek istedim. Bu ve bunun gibi projeler konusunda Bakanlığımız, önünü açma konusunda her türlü desteği verecek. Zaten desteklerle ilgili önümüzdeki günlerde bir çalışmamız olacak. Bu çalışmayı yaparken bu büyük toplulaşan, bir araya gelip birlikte iş yapan işletmelerle ilgili de neler yapabiliriz, onlara nasıl ekstra destek verebiliriz, bunları düşünüyor olacağız, planlıyor olacağız. Sosyolojik olarak da köylerimizin boşalmaması gerekiyor. Bu anlamda aslında güzel bir örnek olmuş. Aynı evden burada çalışanları gördüm. Yozgat'ta, Kabalı köyünde bu şartlarda yaşayanlar için büyük bir gelir demek. Büyük bir refah demek. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu modeli ve bunun gibileri mutlaka bizim çoğaltıyor olmamız lazım."

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
Ahır çatısına çıkan inek vinçle indirildiAhır çatısına çıkan inek vinçle indirildi
Anahtarı evde unutunca çocuğunu çatıdan balkona sarkıttıAnahtarı evde unutunca çocuğunu çatıdan balkona sarkıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dr. Bekir Pakdemirli Kabalı tarım ve orman bakanı Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Emekliye çifte zam hesapta

Emekliye çifte zam hesapta

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tarihini Google'a soran şaşırıyor!

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tarihini Google'a soran şaşırıyor!

CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Muharrem İnce'den flaş açıklama

CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Muharrem İnce'den flaş açıklama

Katil kocadan korkunç ifade! 'Gav... mıyım lan ben' deyip dehşet saçtı

Katil kocadan korkunç ifade! 'Gav... mıyım lan ben' deyip dehşet saçtı

AK Parti’nin teklifine ilk itiraz İYİ Parti’den

AK Parti’nin teklifine ilk itiraz İYİ Parti’den

Bedelli askerlik için izin alan işten çıkarılır mı? Bedelli askerlik kovulma sebebi mi?

Bedelli askerlik için izin alan işten çıkarılır mı? Bedelli askerlik kovulma sebebi mi?

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.