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"Tarımda destek miktarımız 8 kat arttı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 13:45 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç: - "2002 yılında 1,8 milyar lira olan tarımda destek miktarımızı 8 kat artırarak 2018'de 14, 5 milyar liraya çıkardık" - "Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sıraya yükseldi. 2005 yılından beri de Avrupa'da birinci sıramızı korumaya devam ediyoruz. Dünyanın yedinci büyük tarım ülkesiyiz"

ELAZIĞ (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç, "2002 yılında 1,8 milyar lira olan tarımda destek miktarımızı 8 kat artırarak 2018'de 14, 5 milyar liraya çıkardık." dedi.

Elazığ'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce bir otelde düzenlenen, "Elazığ Tarım Sektörü Ortak Akıl Toplantısı"na katılan Tunç, 24 Haziran sonrası Türkiye'de tarım sektöründe çok önemli gelişmelerin yaşanacağını söyledi.

Tunç, kendi gıdasını üretemeyen milletlerin tam bağımsız olamadıklarını belirterek, Bakanlık olarak gıda, tarım ve hayvancılıkta rekabetçi, milli ve küresel çözümler üreten güçlü bir Türkiye hedeflediklerini vurguladı.

Tarımsal faaliyetlerin yürütülebilmesi için iki unsurun önemine işaret eden Tunç, bunlardan birincisinin tarım arazisi ikincisinin ise insan olduğunu aktardı.

Tunç, yeni projeler üreterek çiftçilerin önünde engel teşkil edebilecek hususları ortadan kaldırmaya gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

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- "Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sıraya yükseldi"

"2002 yılında 1,8 milyar lira olan tarımda destek miktarımızı 8 kat artırarak 2018'de 14,5 milyar liraya çıkardık. 2018 yılında çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başladık. Bu kapsamda 1,8 milyar lira destek ödemesi yaptık." diyen Tunç, şunları kaydetti:

"2003-2017 döneminde Türkiye tarımda yıllık 2,6 büyüme sağladı. Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sıraya yükseldi. 2005 yılından beri de Avrupa'da birinci sıramızı korumaya devam ediyoruz. Dünyanın yedinci büyük tarım ülkesiyiz."

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da son dönemde yapılan yatırımlar ve yerel yönetimlerin hayata geçirdiği hizmetlere değindi.

Yanılmaz, "Hedefimiz 2023 yılında Elazığ'ı yaşanabilir şehirler arasında ilk 10 il arasına sokabilmektir." ifadesini kullandı.

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Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç Elazığ gıda

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