Tarımda iş gücü kalitesi artırılacak

İZMİR (AA) - Türkiye'deki Suriyelilerin de aralarında bulunduğu 500 kişiye, "Geçim Kaynaklarına Erişimin Güçlendirilmesi Amacıyla Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Bilgilerinin Artırılması Projesi" kapsamında tarım alanında eğitim çalışması başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ortaklığı ile yürütülen projenin açılış toplantısı Zeytincilik Araştırma Enstitüsünde yapıldı.
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, toplantıda, Türkiye'deki Suriyelilerin burada entegre bir şekilde yaşaması için hükümet olarak ellerinden geleni uzun süredir başarılı şekilde yaptıklarını belirtti.
Türkiye'nin bu günlerde dış güçler tarafından bir darbe girişimi içerisinde olduğunu kaydeden Çankırı, "Ama Türkiye Cumhuriyeti elhamdülillah bunun altından kalkacak. Bunun en büyük desteği sahip olduğumuz değerlerimiz ve yapabileceğimiz üretim. Bu mücadelenin içinden bizler hakkını vererek çıkacağız." ifadesini kullandı.
Proje kapsamında İzmir'de 3 ilçede 75 kişinin eğitime başlandığını hatırlatan Çankırı, çalışmanın kadınları da güçlendireceğini söyledi.
UNHCR Yetkinlik Programları Müdürü Damla Taşkın da mültecilerin himayesi, 3. ülkeye yerleştirilmesi, eğitim hakkı gibi konularda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
Türkiye'de mültecilerin çalışma hakkına sahip olduğuna dikkati çeken Taşkın, şöyle devam etti:
"Bu tüm dünyada benzeri görülmemiş bir hak. Biz de devletimize bu konuda teşekkürü bir borç biliriz. Çalışma hakkıyla ilgili çeşitli programlar yürütülmekte. Bizim yaptığımız sizlere eşit fırsat verilmesi için çeşitli çalışmalarda bulunmak. Biliyoruz ki gerekli destek ve fırsata sahip herkes toplumun sosyoekonomik olarak bir bireyi haline gelebilir. Ana amacımız sizlerin kendi kendinize yetmeniz, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmanız. Geçen yılın verimli sonuçları göz önüne alındığına bu yıl da bu projeye destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz."
FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Akın ise projede 500 kişilik bir eğitim planlaması yapıldığını aktardı.
Türkiye'deki Suriyelilerin düzenli gelirinin olmasını hedeflediklerini dile getiren Akın, "Kalifiye, üretim sürecini bilen, bu sürece dahil olmuş, katkı verebilecek eleman açığı çok sayıda. Bu proje ile amaçlanan o açığı kapatmak ve istihdamı artırmak. 3 aylık bir mesleki eğitim veriyoruz. Proje bittiğinde sizler mesleki beceri kazanmış olacağınız için eleman açığını kapatmış olacağız. Böylece istihdamı güçlendirmiş olacağız." diye konuştu.
Akın, projede İzmir'in yanı sıra Gaziantep, Mardin, Mersin, Adana, Şanlıurfa'nın da bulunduğunu sözlerine ekledi.
Nitelikli iş gücünün artırılması hedeflenen proje kapsamında aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 500 kişiye tarımla ilgili konularda teknik ve mesleki eğitim verilecek. Üç aylık eğitim programı teorik, uygulamalı ve işbaşı eğitimlerini içerecek. Ayrıca kursiyerler için istihdam fuarları düzenlenecek.
ABD Büyükelçiliği'nden 'rahip Brunson' iddialarına yalanlama
Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var
Melih Gökçek Twitter hesabından paylaştı: Metin Feyzioğlu'na bravo!
Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması
CHP'den destek açıklaması: Milletimizle dimdik duracağız
Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu
Sokağa iç çamaşırsız çıkınca... Gerçek flaşlar patlayınca ortaya çıktı!
Devlet Bahçeli'nin davetinin ardından İYİ Partili isim istifa etti
Ne beslediğini görünce ağzınız açık kalacak!
Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!
Okuyucu Yorumları 0 yorum