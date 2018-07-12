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'Tarımla Engelleri Aşıyoruz' projesinin ilk ürününe anlamlı tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 19:45 | Son Güncelleme

BURSA Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve dezavantajlı grupların ‘tarımla üretim yaparak’ hayata dahil olmalarını sağlayan 'Tarımla Engelleri Aşıyoruz' projesi ilk mahsullerini verdi.

'Tarımla Engelleri Aşıyoruz' projesinin ilk ürününe anlamlı tören

BURSA, (DHA)- BURSA Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve dezavantajlı grupların ‘tarımla üretim yaparak’ hayata dahil olmalarını sağlayan 'Tarımla Engelleri Aşıyoruz' projesi ilk mahsullerini verdi.
Bursa Engelliler Federasyonu ve birçok bakanlıkların proje ortağı olduğu, ‘Tarımda Engelleri Aşıyoruz’ projesinde ilk mahsuller alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, engellilerin ürettiği ürünlerden oluşan kahvaltıya Bursa Valisi İzzettin Küçük ile birlikte davet edildi. Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, 26. dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ve daire amirleri ile öğretmenler ve engelli ailelerinin de katıldığı kahvaltı sonrasında Başkan Aktaş, üretim yapılan alanda incelemelerde bulundu.
BURSA TARIM A.Ş’DEN TAM DESTEK
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı konuşmada, proje hakkında bilgiler verdi. Engellileri desteklemek için belediye iştiraklerinden olan Bursa Tarım A.Ş. üzerinden ürün alımları yapılacağını belirten Başkan Aktaş, dezavantajlı gruplara yönelik üreticiliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adına proje kapsamında çeşitli eğitimler verildiğini ifade etti. Engelli vatandaşları hayata kazandırmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak adına yapılan projenin güzel sonuçlar verdiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Aktaş, ülkede eskiye nazaran engelliler konusunda ciddi mesafeler alındığını kaydetti.
Vali İzzettin Küçük ise, Bursa’nın tarım alanında önemli gelişmeler kaydettiğini ve Türkiye’de üretilen birçok mahsulün buradan yola çıktığını ifade etti. Engellilere yönelik geliştirilen bu projeyle tarımın önemini artırmak istediklerini söyleyen Vali Küçük, “Büyükşehir Belediyesi’nin önemli katkıları, Tarım il Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleri ile engelli kardeşlerimize tarımsal alanlar açtık. Burada kendi ürünlerini yetiştiriyorlar ama aynı zamanda tarımsal üretimin modern şekilde yapılmasını öğreniyorlar” diye konuştu.
Engelliler söz konusu olduğunda her kurum ve kişiden büyük destek gördüklerini söyleyen 26. dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun da, yapılan projenin engellilerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı koyacağını anlattı.

FOTOĞRAFLI

'Tarımla Engelleri Aşıyoruz' projesinin ilk ürününe anlamlı tören

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