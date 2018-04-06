Tarımsal destek ödemeleri yapılıyor

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, ikinci etap tarımsal destek ödemelerinin başladığını duyurdu.
İkinci etap tarımsal destek ödemelerinin Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, “Merkez Bankasının yapmış olduğu ödeme planına göre TC son rakamı 0 ile 2 olan çiftçilerimiz 06 Nisan Cuma günü, 4 ile 6 olanlar 13 Nisan Cuma günü, TC son rakamı 8 olan çiftçilerimiz ise 20 Nisan Cuma günü saat 18’den itibaren Ziraat Bankası ATM’lerinden alabilecekler” dedi.
Ödenecek desteklerde içerik olarak ikinci etap fark destekleri (fatura desteği) pamuk ve dane mısır desteği olduğunu ifade eden Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, Adıyaman genelinde toplamda 15 milyon 601 bin 584 TL ödeme yapılacağını söyledi.
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