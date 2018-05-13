 TARKAN'DAN 12 BİN KİŞİYE KONSER

Haber: Orhan SENCER - Kamera: İSTANBUL DHA
Megastar Tarkan, 2018 yılının ilk İstanbul konserinde 12 bin müzikseverle buluştu.
Avrupa turnesinin ardından ilk konserini dün akşam Vadistanbul'da veren Tarkan, son albümü “10"daki parçaların yanı sıra unutulmayan şarkılarını da seslendirdi. 6 bin metrekarelik festival alanında kurulan 300 metrekarelik dev bir sahnede sevenleriyle buluşan şarkıcı, konser öncesinde izleyicilere, “İstanbul'da olmayı çok özlemişim, hepiniz hoş geldiniz. Şarkılarla ısınacağız bu gece" diye seslendi.
Tarkan, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı ve yoğun istek üzerine 2 kez bis yaptı.
Görüntü Dökümü:
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-Tarkan konserinden görüntüler
-Seyircilerde detaylar
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