HABER

Tarkan'ın Düsseldorf konserine büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 01:15 | Son Güncelleme

Tarkan'ın Düsseldorf konserinde 7 bin 500 kişilik salon tamamen doldu

DÜSSELDORF (AA) - Türk pop müziği sanatçısı Tarkan'ın, Almanya'nın Düsseldorf kentinde verdiği konsere hayranları büyük ilgi gösterdi.

Düsseldorf Mitsubishi Electric Halle'de Fizy sponsorluğunda düzenlenen konserde, 7 bin 500 kişilik salon tamamen doldu.

"Yolla" isimli şarkısıyla sahneye çıkan sanatçı, "Çay simit" gibi yeni şarkılarının yanı sıra "Sevdanın son vuruşu" ve "Kuzu kuzu" gibi unutulmayan parçaları hayranlarıyla seslendirdi.

Sahnedeki dans performansıyla da hayranlarının beğenisini kazanan sanatçı yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Düsseldorf'ta 8 Nisan'da tekrar sahneye çıkacak Tarkan'ın 8 konserlik Almanya turnesi 14 Nisan Münih ve 29 Nisan Hamburg konserleriyle sona erecek.

Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonuAnkara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu
Suriye sınırına Zeytin Dalı Sınır kapısı açılıyorSuriye sınırına Zeytin Dalı Sınır kapısı açılıyor
Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü! Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konser tarkan

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

PKK'ya ağır darbe! Ele geçirildi

PKK'ya ağır darbe! Ele geçirildi

Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Canan Karatay yine ezber bozdu

Canan Karatay yine ezber bozdu

Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı

Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı

Antalya'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Antalya'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.