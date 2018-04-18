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Tarkan’ın son klibi ‘Çok Ağladım’ fizy’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 14:26 | Son Güncelleme

Sevilen sanatçı Tarkan’ın yeni klibi ‘Çok Ağladım’ fizy’de dinleyicileriyle buluşuyor.Müzik dinleme platformu fizy, Tarkan’ın geçtiğimiz Haziran ayında yayımlanan son albümü ‘10’da yer alan ‘Çok Ağladım’ şarkısının video klibini dinleyiciler ile paylaşıyor.

Sevilen sanatçı Tarkan’ın yeni klibi ‘Çok Ağladım’ fizy’de dinleyicileriyle buluşuyor.
Müzik dinleme platformu fizy, Tarkan’ın geçtiğimiz Haziran ayında yayımlanan son albümü ‘10’da yer alan ‘Çok Ağladım’ şarkısının video klibini dinleyiciler ile paylaşıyor. Yapılan açıklamaya göre albümün en sevilen şarkılarından biri olan Çok Ağladım’ın video klibi, Tarkan sevenleri tarafından uzun süredir merakla bekleniyordu. 19 Nisan’da ilk defa yayınlanacak video klip, 14 gün boyunca dijital platformlarda sadece fizy’de olacak.
Megastar İstanbul sokaklarında
Sözleri Ayça Z. Aydın’a (Miya), müziği Murat Matthew Erdem’e, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait olan ‘Çok Ağladım’ şarkısına çekilen video klibin yönetmenliğini İrfan Yıldırım, yapımcılığını ise ‘2012’ yapım şirketi üstlendi. Yoğun bir tempoda, çekimleri iki günde tamamlanan klipte, Tarkan İstanbul sokaklarında da görülüyor. Tarkan’ın uzun bir aranın ardından çıkardığı 10 albümünde en çok beğenilen şarkılardan biri olan Çok Ağladım’a çekilen video klip, sevenleri tarafından heyecanla bekleniyor.

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