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Tarla sürerken bulduğu hazineyi satmaya çalışırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 10:16 | Son Güncelleme

Amasya’da Roma döneminden kalma yaklaşık 2 bin yıllık tarihi eserleri tarla sürerken tesadüfen bulan köylü, aradan bir yıl geçtikten sonra satmaya çalıştığı eserlerle birlikte jandarmaya yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkeze bağlı Abacı köyünde yaşayan K.Y. tıpkı ‘Köyden indim şehire’ adlı filmdeki gibi kendisine ait tarlayı traktörle sürdüğü sırada takılan taşın kalkmasıyla Roma döneminden kalma mezarla karşılaştı. Mezarın içindeki insan iskelet kalıntılarının yanında 2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 2 gözyaşı şişesi, 1 bronz ayna, 1 saç tokası, 1 yüzük ve 2 metal objeyi çıkarıp evine götüren K.Y. durumu yakınlarından da gizledi.

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Aradan bir yıl geçtikten sonra eserleri satmak istediği sırada Amasya İl JandarmaKomutanlığı ekiplerinin takibine takılan K.Y.'nin eviyle yanındaki eklentilerinde yapılan aramada mezardan çıkan tarihi eserler ile ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar mühimmat bulundu.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekiplerinin il merkezindeki M.D.'nin iş yerinde yapılan aramada ise erken Roma dönemine ait 43 sikke, bir yüzünde Hz. İsa diğer yüzünde Hz. Meryem figürlü tunç tablet, 1 Hz. İsa figürlü metal haç, 1 metal kolye ucu, 1 mühür, 1 dibek ve tokmağı ile 7 cam obje tespit edildi.

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Operasyonda toplam 63 eser ele geçirilirken, "kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı. (İHA)

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu!
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Anahtar Kelimeler:
Amasya Roma dönemi tarihi eser

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
devlet bu gibi eserleri bulan ve resmi yoldan haber verene cok cüzi bir bedel ödeyince böyle oluyor biraz daha makul ücret verilse insanlar bu yollara tevessül etmez diye düşünüyorum
adamın tarlasında çıkmış ne diye el koyuyorlar anlamıyom
hiç kafa çalışmıyor devlete haber versen yarı parasını alırdın bir bardak soğuk su iç simdi
Bizim tarlalarda sürülecek öyle bekliyor. Ama bizim şansımıza anca ağaç kökü düşer. 3 km ötede bizans harebeleri var ama bakalım.
ge Rİ zeka LI aç insan zmanında belitse iletse söğlese ne olur yani
"mmk32"ÇOK HAKLISIN!!! DİYELİM Kİ KAZI RUHSATI ALDIN,TÜM MASRAFLARI SANA AİT OLDUĞU İÇİN YÜKLÜ BİR HARCAMA YAPIYORSUN! HİÇBİR ŞEY DE BULUNMAYABİLİR!O ZAMAN SANA YAZIK DEĞİL Mİ?VEYA KAZARKEN BİR ŞEYLER ÇIKMAYA BAŞLADI,DEVLET İSTEDİĞİ ZAMAN KAZIYI DURDURABİLİYOR!GEREKÇELERİ DE-"TABİAT VE KÜLTÜR" VARLIKLARINI KORUMA KANUNU!!! EN SON VARSAYALIM Kİ KAZIDAN YÜKLÜ MİKRDA BİR HAZİNE ÇIKTI!!!İŞTE O ZAMAN YANDINIZ ARKADAŞ,TEKLİF ETTİKLERİ RAKAMLAR YAPTIĞINIZ MASRAFLARI KARŞILAR MI ACABA,ONA DA BÜYÜKLERİMİZ CEVAP VERSE İYİ OLUR:).
SİZ HİÇ MERAK ETMEYİN LÜTFEN,ZAMANINDA DA BELİRTSE NİCE KUMPASLAR KURUP ELİNDEN ALIRLARDI!
Kendi kendine yazık etmişsin kardeş. Hiç ellemeden bildirseydin. değer tespiti yapılırdı. yarı parasını alırdın. Üstüne tarihi eser bilincinle reklam olurdun. Müze ekibi gelir bölgede kazı yapardı sende kalabalıktan sebeplenirdin. Şimdi kendini mimledin.
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI,MİLLİ GELİRİN ADALETLİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMADIĞI,HİÇBİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ,AYRI GÖRÜŞTE OLANLARIN TERÖRİST,DARBECİ İLAN EDİLDİĞİ,HER GÜN GÜNDEMİN DEĞİŞTİĞİ ,KANUN YERİNE "KHK"-LARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ,AYRIŞTIRILAN VE MECLİSİN DEVRE DIŞI KALDIĞI UMUDUN YOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ,YOKSA DEMOKRASİNİN,EŞİTLİĞİN,ÇOK SESLİLİĞİN,SAYGININ,SEVGİNİN,ANLAYIŞIN,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE EN ÖNEMLİSİ DE ADALETİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ?HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN HÜR İRADENİZİ KULLANARAK KARARINIZI VERİN LÜTFEN!!!
Bu adamın tarlasından başka mezarlar tabi içlerinden tarihi eserler de çıkar bence. Defineciler bu tarlayı talan eder belki de etmiştir.
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