HABER

Tarlada çalışan gençlere yıldırım çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 20:46 | Son Güncelleme

Konya’da tarlada çalışırken yıldırım çarpan 16 yaşındaki Cemil Uslu hayatını kaybetti, 17 yaşındaki amca oğlu Halil İbrahim Uslu yaralandı

Konya’nın Emirgazi ilçesinde tarlada çalışan çiftçileri yıldırım çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Döver Yaylası’nda yonca sulayan Halil İbrahim Uslu (17) ile amca oğlu Cemil Uslu'nun (16) bulunduğu alana yıldırım düştü.

Bölgedeki diğer çiftçilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince amca oğulları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Cemil Uslu, burada yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Halil İbrahim Uslu'nun tedavisi ise sürdürülüyor.

PARTNERKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok olduKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!
Bakan Zeybekci'den, nohut üreticilerinin dikkatini çekecek açıklamaBakan Zeybekci'den, nohut üreticilerinin dikkatini çekecek açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray Konya tarla yıldırım düşmesi

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Piyango sorgulama: 19 Haziran Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Milli Piyango sorgulama: 19 Haziran Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Sivas'ta arı paniği! Sabah uyandığında evini bu halde buldu!

Sivas'ta arı paniği! Sabah uyandığında evini bu halde buldu!

Gaziantep'te cinayet işleyen Suriyeli, ülkesine kaçarken yakalandı

Gaziantep'te cinayet işleyen Suriyeli, ülkesine kaçarken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.