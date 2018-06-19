Tarlada çalışan gençlere yıldırım çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Emirgazi ilçesinde tarlada çalışan çiftçileri yıldırım çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Döver Yaylası’nda yonca sulayan Halil İbrahim Uslu (17) ile amca oğlu Cemil Uslu'nun (16) bulunduğu alana yıldırım düştü.

Bölgedeki diğer çiftçilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince amca oğulları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Cemil Uslu, burada yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Halil İbrahim Uslu'nun tedavisi ise sürdürülüyor.

