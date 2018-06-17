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Tarlada çift süren genç kız, molalarda da üniversite sınavına hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da tarlada traktörle çift süren Ece Öztürk (17), molalarda test çözerek bu ay sonunda yapılacak üniversite sınavına hazırlanıyor.

Tarlada çift süren genç kız, molalarda da üniversite sınavına hazırlanıyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da tarlada traktörle çift süren Ece Öztürk (17), molalarda test çözerek bu ay sonunda yapılacak üniversite sınavına hazırlanıyor.
Menteşe ilçesinin kırsal Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Ece Öztürk, azmi ile takdir topluyor. Menteşe Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun olan Öztürk, tarlada traktör ile çift sürüyor. Ailesine her konuda yardım eden genç kız, verdiği molalarda ise test çözerek 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor.
Usta çiftçilere taş çıkartan Ece Öztürk, "Babama tarladaki işlerinde yardım ediyorum. İnekleri otlatıp, sağıyorum, çift sürüyorum. Daha 4'üncü sınıftayken babamın kucağında traktör sürmeye başladım. Biraz daha büyünce, kendim kullanmayı öğrendim. Benim için zor olmuyor. Toprakla uğraşmaktan büyük keyif alıyorum. Okulumu takdir belgesi alarak bitirdim. Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum" dedi.
Çiftçi emeklisi baba Recep Öztürk ise, "Kızımla ne kadar gurur duysam azdır. Sürekli annesi ve bana yardım ediyor. Bunların yanı sıra bir yandan da üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Derslerinde başarısını takdir belgesiyle taçlandırdı. Gelecekte kendisinin iyi bir yerde olacağına yürekten inanıyorum. Alçakgönüllülüğüyle elinden geldiği kadar herkesin işine koşmaya çalışıyor" diye konuştu.

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Tarlada çift süren genç kız, molalarda da üniversite sınavına hazırlanıyorTarlada çift süren genç kız, molalarda da üniversite sınavına hazırlanıyorTarlada çift süren genç kız, molalarda da üniversite sınavına hazırlanıyorTarlada çift süren genç kız, molalarda da üniversite sınavına hazırlanıyor

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