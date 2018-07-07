HABER

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 00:13 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde çiftçi Ömer Bakır, tarlasında traktörü ile su kanalı açmaya çalıştığı sırada tarihi eser buldu.

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde çiftçi Ömer Bakır, tarlasında traktörü ile su kanalı açmaya çalıştığı sırada tarihi eser buldu.
İlçeye bağlı Aziziye Mahallesi'nde bulunan tarlasında traktörü ile su kanalı açmaya çalışan Ömer Bakır, traktörün pulluğuna bir taşın takılması üzerine durdu. Aşağıya inip bakan Bakır, taşın tarihi eser olduğu fark edip durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, tarla etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Tarihi eser, olay yeri incelemelerinin ardından Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada yapılacak çalışmanın ardından tarihi eserin hangi döneme ait olduğu belirlenecek.

FOTOĞRAFLI

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' bulduTarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' bulduTarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

PARTNERİran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!İran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!
Marmara Adası'nda kadınlar, çocuk istismarına karşı yürüdüMarmara Adası'nda kadınlar, çocuk istismarına karşı yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Zimbabve Rugby Milli Takımı otellerin kötü olması nedeniyle sokakta yattı!

Zimbabve Rugby Milli Takımı otellerin kötü olması nedeniyle sokakta yattı!

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Resmi Gazete'ye KHK ilgisi! Herkes Resmi Gazete'nin sitesine akın ediyor!

Resmi Gazete'ye KHK ilgisi! Herkes Resmi Gazete'nin sitesine akın ediyor!

'9 bin personel ihraç edildi' iddiası, Resmi Gazete'yi kilitledi!

'9 bin personel ihraç edildi' iddiası, Resmi Gazete'yi kilitledi!

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 699 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 699 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Birinci Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı ne zaman? İşte bekçilik için başvuru şartları

Birinci Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı ne zaman? İşte bekçilik için başvuru şartları

Denizli'de eskort sitesi operasyonu! Aralarında üniversite öğrencileri de var!

Denizli'de eskort sitesi operasyonu! Aralarında üniversite öğrencileri de var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.