Tarlada uyuyan oğlunun üzerinden minibüsle geçti

Denizli'nin Honaz ilçesinde, geri manevra yaparken tarlada uyuyan 3 yaşındaki oğlunu fark etmeyerek üzerinden minibüsle geçen baba, oğlunun ölümüne neden oldu.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Kızılca Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Yasin Yavuz, ailesi tarlada çalışırken uykusu gelince battaniye içine sarılarak tarlada uyudu. Durumdan haberi olmayan baba Mustafa Yavuz, 20 H 9775 plakalı minibüsüyle tarla içerisinde geri manevra yaparken uyuyan oğlunun üzerinden geçti. Baba Yavuz, tarladaki yakınlarının çığlıkları üzerine olayı fark ederek durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük Abdullah Yasin'i ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan minik Abdullah Yasin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası baba Mustafa Yavuz ve anne Gürcü Yavuz sinir krizi geçirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA