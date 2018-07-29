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Tarlalar leyleklere kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 12:05 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde göçe hazırlanan leylekler, hasadı yapılan tarlalara renk kattı.

Ahmet DAĞLI SANDIKLI, (DHA) AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde göçe hazırlanan leylekler, hasadı yapılan tarlalara renk kattı. Sandıklı ilçesinde arpa, buğday ve haşhaş hasadının yapılmasının ardından boşalan tarlalar leyleklere kaldı. Nisan ayında ilçeye gelen leylek sürüleri ağustos ayında yapacakları göç için tarlalarda toplanmaya başladı. Özellikle Emirhisar ve Alagöz köylerinde objektiflere yansıyan 50'ye yakın leylek arazilere renk kattı.

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