Tarlalarına su isteyen çiftçilerden traktörlü eylem

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de mısır ekili tarlalarına su verilmediğini öne süren 100'e yakın çiftçi, traktörleriyle şehir içinde tur atarak olayı protesto etti.

Merkeze bağlı Sakızgediği köyünde mısır eken çiftçiler, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanaletlerinden tarlalarına su verilmediği gerekçesiyle 50'den fazla traktörle konvoy oluşturup kuzey çevre yolunda tur attı, traktörlerin kornalarına basarak olayı protesto etti. Bu sırada polis ekipleri güzergahta önlem aldı.

Traktörleriyle DSİ 64. Şube binası önüne gelen çiftçilerle burada güvenlik önlemi alan polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Çiftçilerden Ramazan Arısan, 2 yıldır sorunla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Zamanında verilmeyen su tarlalarda verim kaybına sebebiyet veriyor. Bu yaşandığında 1,5 ton verecek olan mısırda 300-400 kilogram kayıp yaşıyoruz. Sulama işlerinin DSİ'ye devredileceği belirtilmişti. Sulama Birliği 'Biz devrettik.' diyor. DSİ de '6 aylık bir geçiş dönemi var henüz devralmadık' diyor. Kime gideceğimizi şaşırdık." şeklinde konuştu.

Güvenlik güçleriyle yapılan görüşme sonucu çiftçilerden oluşan bir grup, yetkililerle bir araya geldi. Çiftçiler, yetkililerden sorunun çözümü için çalışma yapılacağı sözünü aldıktan sonra dağıldı.

