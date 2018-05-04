Tarlalarına su isteyen çiftçilerden traktörlü eylem

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de mısır ekili tarlalarına su verilmediğini öne süren 100'e yakın çiftçi, traktörleriyle şehir içinde tur atarak olayı protesto etti.
Merkeze bağlı Sakızgediği köyünde mısır eken çiftçiler, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanaletlerinden tarlalarına su verilmediği gerekçesiyle 50'den fazla traktörle konvoy oluşturup kuzey çevre yolunda tur attı, traktörlerin kornalarına basarak olayı protesto etti. Bu sırada polis ekipleri güzergahta önlem aldı.
Traktörleriyle DSİ 64. Şube binası önüne gelen çiftçilerle burada güvenlik önlemi alan polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Çiftçilerden Ramazan Arısan, 2 yıldır sorunla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Zamanında verilmeyen su tarlalarda verim kaybına sebebiyet veriyor. Bu yaşandığında 1,5 ton verecek olan mısırda 300-400 kilogram kayıp yaşıyoruz. Sulama işlerinin DSİ'ye devredileceği belirtilmişti. Sulama Birliği 'Biz devrettik.' diyor. DSİ de '6 aylık bir geçiş dönemi var henüz devralmadık' diyor. Kime gideceğimizi şaşırdık." şeklinde konuştu.
Güvenlik güçleriyle yapılan görüşme sonucu çiftçilerden oluşan bir grup, yetkililerle bir araya geldi. Çiftçiler, yetkililerden sorunun çözümü için çalışma yapılacağı sözünü aldıktan sonra dağıldı.
Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!
Trump: Kuzey Kore lideri Kim ile zirve mekanı ve tarihi belirlendi
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
Adana'da akılalmaz cinayet! Eşcinsel sevgili kadın kılığına girerek öldürmüş!
Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider
İstanbul'da dehşet! Askerden izinli gelip tartıştığı genç kıza kurşun yağdırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Anoreksiyanın pençesindeki kadın yaşadığı mucizeyle hayata tutundu
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum