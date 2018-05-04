HABER

Tarlalarına su isteyen çiftçilerden traktörlü eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 19:22 | Son Güncelleme

Tarlalarına su isteyen çiftçilerden traktörlü eylem

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de mısır ekili tarlalarına su verilmediğini öne süren 100'e yakın çiftçi, traktörleriyle şehir içinde tur atarak olayı protesto etti.

Merkeze bağlı Sakızgediği köyünde mısır eken çiftçiler, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanaletlerinden tarlalarına su verilmediği gerekçesiyle 50'den fazla traktörle konvoy oluşturup kuzey çevre yolunda tur attı, traktörlerin kornalarına basarak olayı protesto etti. Bu sırada polis ekipleri güzergahta önlem aldı.

Traktörleriyle DSİ 64. Şube binası önüne gelen çiftçilerle burada güvenlik önlemi alan polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Çiftçilerden Ramazan Arısan, 2 yıldır sorunla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Zamanında verilmeyen su tarlalarda verim kaybına sebebiyet veriyor. Bu yaşandığında 1,5 ton verecek olan mısırda 300-400 kilogram kayıp yaşıyoruz. Sulama işlerinin DSİ'ye devredileceği belirtilmişti. Sulama Birliği 'Biz devrettik.' diyor. DSİ de '6 aylık bir geçiş dönemi var henüz devralmadık' diyor. Kime gideceğimizi şaşırdık." şeklinde konuştu.

Güvenlik güçleriyle yapılan görüşme sonucu çiftçilerden oluşan bir grup, yetkililerle bir araya geldi. Çiftçiler, yetkililerden sorunun çözümü için çalışma yapılacağı sözünü aldıktan sonra dağıldı.

Akar, Abdullah Gül'ü neden ziyaret etti?Akar, Abdullah Gül'ü neden ziyaret etti?
Büyük operasyon! Çok sayıda isim hakkında yakalama kararıBüyük operasyon! Çok sayıda isim hakkında yakalama kararı
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çiftçiler Osmaniye tarla sulama

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

CNN Türk Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı

CNN Türk Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.