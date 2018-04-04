Tarsus Belediyesi çalışanlarına ‘Narko Rehber Eğitimi’ verildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı eğitmenler, Tarsus Belediyesi çalışanlarına Narko Rehber eğitimi verdi.
Tarsus Belediyesi’nde ikincisi düzenlenen eğitimde, uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı maddelerden korunma ve gelen ihbarları değerlendirmeyle ilgili bilgi veren Narko Rehber eğitmeni polis memuru Fikret Özlü, uyuşturucu ve madde bağımlılığı konularında bilgilendirme yaptı.
Verilen eğitimde narkotik dedektör köpeği Erez ile polis memuru eğitmeni Sefa Oral, belediye çalışanlarına uyuşturucu maddeleri nasıl tespit ettiklerini uygulamalı olarak gösterdi.
Yetkililer farkındalığı artırmak amacıyla Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa yapılacak eğitici çalışmalara devam edeceğini belirtti.
Narko Rehber eğitimine, zabıta çalışanları ve belediye çalışanları katıldı.
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