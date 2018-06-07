MERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz boşu boşuna 'Yaparsa yine AK Parti yapar' demiyoruz, biz boşu boşuna 'Durmak yok yola devam' demiyoruz. Biz önce hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz diğerlerinin ufkunu, havsalasını aşan projelere imza atıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarsus ilçesinde düzenlenen "600 Yataklı Tarsus Devlet Hastanesi ve Kazanlı Turizm Bölgesi Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, Tarsus'ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Tarsus'a eli boş gelmediğini, yeni yatırım ve projelerle ilçede olduğunu aktaran Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde de bir iftar için geldiği kentte bu kez de Cumhurbaşkanı olarak bulunduğunu belirtti. Erdoğan, ilçenin çehresini değiştirecek, yeni vizyon ve ufuk kazandıracak projelerin temelini atacaklarını vurgulayarak, "Tek seferde 4 katrilyon liralık bir yatırımı Tarsus ve Mersin'e kazandırmış oluyoruz. Bizzat bu projeyi kendim takip ediyorum. Tarsus Kazanlı Turizm Bölgesi'nde yaptığımız yatırım bölge turizmi açısından inşallah bir kırılma noktası olacaktır ve 8 bin yatak kapasiteli bu yatırımla yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. Aynı zamanda Tarsus'un turizm bakımından cazibesi daha da artacak. Bu devasa proje tüm aşamalarıyla tamamlandığında Tarsus Mersin'in adeta Belek'i olacak." diye konuştu.

- Devlet hastanesi ve üniversite yatırımı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarsus'a son derece modern bir hastane de kazandıracaklarına da işaret ederek, 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi'nin temelini atacaklarını bildirdi. Alandakilere "Yapar mıyız?" diye soran Erdoğan, "Birileri palavra atar biz iş yaparız. Zaten Mersin Şehir Hastanesi ile biz kendimizi ispat etmedik mi? Mersin'de şehir hastanesini yapan AK Parti iktidarı Tarsus'ta da 600 yataklı devlet hastanesini yapar. Maliyeti ne biliyor musunuz? 150 trilyon liralık bu yatırım Tarsus'u sağlıkta bambaşka bir lige taşıyacak. Hastane tamamlandığında Tarsuslu kardeşlerim şehir hastanesi konforunda, rahatlığında bir sağlık hizmeti alacak." dedi. Erdoğan, Tarsus'a daha önce bir üniversite sözü verdiklerini hatırlatarak, "Verdiğimiz diğer sözler gibi yerine getirdik. İmzamdan çıktı. Şimdi rektör atamaları safhasında YÖK bu çalışmaları yürütüyor. YÖK bu çalışmaları bitirip, yine bana gönderecek ve rektör atamalarını da imzaladıktan sonra artık üniversitemize inşallah önümüzdeki yıldan itibaren yatırımları yapacağız. Tarsus'un kendi adıyla, kendine ait bir devlet üniversitesi olacak." ifadesini kullandı.

Tarsus'un yatırımlarla turizm, tarım ve sanayi yanında eğitim ve bilimde de sınıf atlayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitenin, ilçenin ihtiyaç duyduğu alanlarda ciddi katkılar sağlayacağına inandığını vurguladı. - "Biz önce hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeğe dönüştürüyoruz" "Biz boşu boşuna 'Yaparsa yine AK Parti yapar' demiyoruz, biz boşu boşuna 'Durmak yok yola devam' demiyoruz. Biz önce hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz diğerlerinin ufkunu, havsalasını aşan projelere imza atıyoruz." diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Tarsus, Türkiye'yi irade, erdem ve cesaretle şahlandırmaya var mıyız? 24 Haziran'da güçlü Meclis için, cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Tarsus kararını çoktan vermiş. 24 Haziran'da sandıkların rengi Tarsus'ta çoktan belli olmuş. Biz son 16 yıldır hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi dışlamadan, şehirlerimiz, ilçelerimiz arasında ayrım yapmadan çalışıyoruz. Son 16 yılda ülkemizde çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Demokratik haklar ve özgürlükler konusunda sessiz bir devrime imza attık. Savunma sanayisinde Türkiye'yi kendi silahını, kendi tankını, kendi insansız hava araçlarını yapan konuma getirdik."