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Tarsus Devlet Hastanesi ve Kazanlı Turizm Bölgesi Temel Atma Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 15:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Şimdi tutmuş, çıkmış bu 'Bay İnce', çok da ince değil ya geometrik olarak söylüyorum. Çıkmış, sarayı yıkacakmış. Senin Genel Başkanın da aynı şeyleri söylüyordu. Sonra kuzu kuzu saraya geldi ama sen saraya gelme fırsatını da bulamayacaksın. Çünkü oraya gelmek ancak milletin ferasetiyle olur" - "2 bin 500 muhtarımızla beraber Türkiye'ye mesajımızı vereceğiz. Burası kralların değil, burası tek adamların değil, burası bu milletin temsilcisi olan muhtarların ağırlandığı mekanlardır. Sürekli ben muhtar kardeşlerimi burada ağırladım, ağırlıyorum. Bu akşam ilk defa 2 bini aşacağız" - "Tarsus'ta yaklaşık 50 bin kişiye istihdam oluşturacak 5 yeni organize sanayi bölgesi kuruyoruz"

MERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi tutmuş, çıkmış bu 'Bay İnce', çok da ince değil ya geometrik olarak söylüyorum. Çıkmış, sarayı yıkacakmış. Senin Genel Başkanın da aynı şeyleri söylüyordu. Sonra kuzu kuzu saraya geldi ama sen saraya gelme fırsatını da bulamayacaksın. Çünkü oraya gelmek ancak milletin ferasetiyle olur." dedi.

Erdoğan, 600 Yataklı Tarsus Devlet Hastanesi ve Kazanlı Turizm Bölgesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, kefenlerini giyerek zorlu bir yolculuğa çıktıklarını, milletin emanetini yere düşürmediklerini bildirdi.

Aynı bilinçle hareket etmeyi sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, "Gecemizi gündüzümüze katarak ailemizden evlatlarımızdan uykumuzdan fedakarlık yaparak ülkemize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Sizler 16 yılda Tarsus'un nereden nereye geldiğinin çok iyi farkındasınız. Ulaşımda, sağlıkta, sanayide, tarımda, turizmde, eğitimde ve ticarette 16 yıl öncesiyle karşılaştırılamayan bir Tarsus var." ifadesini kullandı.

Erdoğan, bugün özellikle dışardan gelenlerin gıptayla baktığı Tarsus olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kardeşlerim elbette geldiğimiz yeri yeterli görmüyoruz. Sizlerin refahı, huzuru, esenliği için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tarsus Çamlıyayla yolunu 130 trilyon liralık yatırımla inşa ediyoruz. Biz yapıyoruz. Bu yolun 27 kilometresi tamamlandı. Yol güzergahında bir adet de tünel inşa ediyoruz. Tarsus'u halen inşası süren havalimanına da bağlıyoruz. İnşallah Çukurova Havalimanını da yakın bir zamanda hizmete alacağız. Bu yatırımın bedeli ne biliyor musunuz? 400 trilyon liralık bir yatırım olan Çukurova Bölgesel Havalimanı yolundaki çalışmalar da sürüyor. Çamtepe Köprülü Kavşağını 25 trilyon liralık yatırımla tamamladık. Organize sanayi bölgesi otoyol bağlantısını 200 trilyon liralık bir yatırımla gerçekleştiriyoruz. Acil kamulaştırma kararı alındı çalışmalar başladı."

Tarsus Turizm Merkezi yolunun da tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Erdoğan, "Kazanlı Turizm Bölgesine 80 trilyon liralık yatırımla kazandırdığımız 15 kilometrelik yolun 13 kilometresi tamamlandı. Mersin Adana devlet yolunun 8 şeride çıkarılması kapsamında liman hal kavşağının da içinde bulunduğu 7,7 kilometrelik kesimde çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin Adana yolunda Nacarlı Köprüsü'nün tamamlandığına da dikkati çekti.

- "Bu millet sizi mezara gömer mezara"

Birinci köprüyü Süleyman Demirel'in yaptığını hatırlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O zaman ki komünistler ne diyordu, 'biz birinci köprüyü satacağız' diyordu. Arkasında oldukları partiler ne diyordu 'biz bunları satacağız' diyordu. Rahmetli Özal da 'satamazsınız' diyordu. Çünkü ikinci köprü için de aynı şeyi söylediler. 'Satamazsınız' dedi. Ne oldu? Neyi satıyorsunuz ya... Neyi yıkıyorsun ya... Neyi kaldırıyorsun ya... Bu millet sizi mezara gömer mezara. Şimdi tutmuş, çıkmış bu 'Bay İnce', çok da ince değil ya geometrik olarak söylüyorum. Çıkmış, sarayı yıkacakmış. Senin Genel Başkanın da aynı şeyleri söylüyordu. Sonra kuzu kuzu saraya geldi ama sen saraya gelme fırsatını da bulamayacaksın. Çünkü oraya gelmek ancak milletin ferasetiyle olur. Bu akşam 'o sarayda' ben 2 bin 500 muhtarımıza iftar vereceğim. Yeni bitirdik muhteşem bir salonumuz var. Üstünde muhteşem bir sergi salonumuz var. Bu akşam 2 bin 500 muhtarımızı orada ayarlayacağız. 2 bin 500 muhtarımızla beraber Türkiye'ye mesajımızı vereceğiz. Burası kralların değil, burası tek adamların değil, burası bu milletin temsilcisi olan muhtarların ağırlandığı mekanlardır. Sürekli ben muhtar kardeşlerimi burada ağırladım, ağırlıyorum. Bu akşam ilk defa 2 bini aşacağız."

- Tarsus'a istihdam müjdesi

Tarsus'ta yaklaşık 50 bin kişiye istihdam oluşturacak 5 yeni organize sanayi bölgesi kurduklarını vurgulayan Erdoğan, "Mevcut organize sanayi bölgesini 100 hektar genişletiyoruz. Bunun yanında bir tarım bölgesi olan Tarsus'a 8 adet baraj, gölet ve sulama projesini kazandırdık. Kazandırıyoruz." ifadesine kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimin üzerine titredikleri alanların başında geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bütçeden aslan payını nereye verdik? Bugüne kadar bütçeden aslan payını bir numara eğitime verdik. İki numara sağlığa verdik. Üç adalet. Dört emniyet, ulaşım ve bütün bunlarla beraber enerji bizim buralardaki önemli alanlarımız. Bütün il, ilçe ve köylerimizin eğitim altyapısını tamamen yeniledik. Bir dönem hatırlayın, ülkemizin yüz karası olan 60-70 kişilik sınıflar var mıydı? Oralar da okudunuz mu? Ben de öyle okudum. Ama artık şimdi böyle sınıflar var mı? Sınıfları 30'un altına indirdik. Akıllı tahtalarımız var, bilgisayarlarımız, laboratuvarlarımız, tabletlerimiz, eğitim sistemimizi daha da güçlendirdik. İnşallah yeni dönemde müfredat konusunda eksikliğini hissettiğimiz bazı konuları da tamamlayacağız."

Tarsus'a 658 yeni derslik yaptıklarına değinen Erdoğan, "Şu an 292 derslikli 12 okulun da inşaatı sürüyor. Önümüzdeki süreçte onları da bitirip Tarsuslu evlatlarımızın istifadesine sunacağız." dedi.

(Sürecek)

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