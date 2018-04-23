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Tarsus’ta "Çocuk Şenliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 08:14 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye tarafından 3’üncüsü düzenlenen "Çocuk Şenliği"nde çocuklar gönüllerince eğlendi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3.

Tarsus’ta "Çocuk Şenliği"

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye tarafından 3’üncüsü düzenlenen "Çocuk Şenliği"nde çocuklar gönüllerince eğlendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3. Çocuk Şenliği, Cetvel Köprü başından kortej yürüyüşüyle başladı.
Kortej, Tarsus Belediye Bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde çocukların salladığı Türk bayrakları ve 23 Nisan’a dair mesajların yazılı olduğu dövizlerin taşındığı, animasyon ekiplerinin ve palyaçoların katılımıyla devam etti.
Yürüyüş kortejine birbirinden güzel kıyafetlerle katılan çocuklar ortaya oldukça renkli görüntüler çıkarırken, vatandaşlar da evlerine astıkları ve balkonlardan salladıkları Türk Bayrakları ile 23 Nisan coşkusuna ortak oldular.
Kültür Sanat Sokağında son bulan binlerce katılımcının oluşturduğu kortejde Çocuk Şenliğinin olduğu alana geçildi.
Burada konuşan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, çocuklara yapılacak olan yatırımın ülke geleceğine yapıldığının akıllardan çıkmaması gerektiğini hatırlattı. Can, ’’Milli ve manevi değerlere ek olarak bilim ve teknoloji ile donanan çocuklarımız en büyük zenginliğimiz olacaktır. Çocuklar bizim geleceğimiz, bizler onlar için ne yapsak azdır. Buradaki stantlardan yapılacak satışlardan elde edilecek gelirler tedaviye muhtaç çocuklar için kullanılacaktır. Çocuklarımız gün sizin gününüzdür. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bizlerin sizden beklentisi, ülkemizi dünyanın en büyük ülkesi yapmak için çalışmanız, çalışmanız, çalışmanızdır !!!. Hızla değişen ve gelişen bu dünyada ülkemiz adına bilimde, fen’de, tekonolji de, sanayi de ve en önemlisi eğitimde adınızı altın harfle yazdırmanızdır. Ben bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyor, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı minnet ve sevgiyle anıyorum” dedi.
Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ise konuşmasında, "Bugün her taraf cıvıl, cıvıl olmuş bu çocuklar bizim, bizim geleceğimiz, bizim teminatımız. Sevgili Tarsuslular çocuklarınızın kıymetini bilin işte bu çocuklar ülkemizle birlikte Tarsus’umuzun geleceğidir. Bu gün benim çocuğumun çocuk bayramı diyerek kimse sadece kendi çocuğunuz sevmeyin, komşunun da çocuğunu sevin, yolda gördüğünüz çocuğu da sevin, annesiz, babasız olan yetim çocukları da sevin çünkü bu bayram onlarında bayramı" diye konuştu.
Etkinlikte öğrencilerin gösterileri, Midilli atlarıyla gezinti, geleneksel çocuk oyunları, karaoke şarkı yarışmaları, zeka oyunları, ritim şov, engelsiz şarkılar ve çocuklar için survivor yarışmaları düzenlendi.

Tarsus’ta

Tarsus’ta

Tarsus’ta

Tarsus’ta

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