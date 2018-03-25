Tarsus’ta fırtına etkili oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına bazı ağaçları yerinden söktü, üzerine ağaç devrilen çok sayıda araç ise hasar gördü.

Mersin ve ilçelerinde dün sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Güney yönden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yıkılırken, şiddetli fırtına çok sayıda ev, araç ve işyerine zarar verdi. Yaşanan olumsuzluklar Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından giderildi.

Şiddetli fırtına özellikle Tarsus’un Yeşiltepe ve Anıt mahalleleri ile Ali Menteşoğlu Caddesi, Hal Yolu, Çardak Kavşağı, Alparslan Türkeş Bulvarı, Devlet Bahçeli Mesire Alanı, Langen Bulvarı, D-400 Karayolu, Girne Mahallesi ve Atatürk Gençlik Parkı gibi bölgelerde etkili oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Tarsus genelindeki yıkılan ve tehlike arz eden ağaçları tek tek temizledi. Ekipler tüm gün hava şartları normale dönene kadar çalışmalarını sürdürdü.