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Tarsus'ta sel zarara yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 19:57 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde aşırı yağış sele dönüştü.

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde aşırı yağış sele dönüştü.

Kent merkezi aşırı yağıştan çok fazla etkilenmezken, kırsal bölgelerde zarara yol açtı. Mersin ile Erdemli ilçesine su taşıyacak olan Pamuklu Barajı'nın inşaat sahası ile Keşbükü Tüneli alanı, sular altında kaldı. Tünelde çalışan yaklaşık 20 işçi, bölgeden tahliye edildi. Mehmet ve Dursun Bodur çifti ise mahsur kaldıkları bahçe evinden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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