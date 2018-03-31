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TARTIŞMA SIRASINDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN ATLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 12:08 | Son Güncelleme

  Haber: Hakan KAYA Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA Şişli'de otomobil içerisinde erkek arkadaşıyla tartıştığı idda edilen kadın, seyir halindeki otomobilden atladı.

Haber: Hakan KAYA Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA
Şişli'de otomobil içerisinde erkek arkadaşıyla tartıştığı idda edilen kadın, seyir halindeki otomobilden atladı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı.
Olay Çağlayan Kavşağı alt geçidi, Abide-i Hürriyet Caddesi girişinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Erol D. araç içerisinde kız arkadaşı Çilem K. (36) ile tartışmaya başladı.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN AŞAĞIYA ATLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine Çilem K., otomobilin ön kapısını açarak seyir halindeki otomobilden kendini dışarıya attı. Olayın ardından Erol D. ise otomobili durdurarak yerde yatan kız arkadaşının yardımına koştu. Erol D., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan Çilem K.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale sırasında Erol D., kız arkadaşının elini tutarak moral verdi. Yaralı Çilem K., sedye ile ambulansa konularak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Sürücü Erol D'nin yapılan alkol muayenesinde 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi. Erol D., ilk ifadesinde "Otomobilde giderken tartıştık. Kız arkadaşım daha sonra kapıyı açarak aşağıya atladı" dediği öğrenildi. Sürücü Erol D., polis merkezine götürülürken otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yoldaki yaralı
-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi
-Sürücü Erol D.'nin yaralının elinden tutması
-Yaralının ambulansa alınması
-Sürücünün alkol muayenesi
-Sürücünün polise olayı anlatması
-Genel ve detaylar

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