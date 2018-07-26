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Tartıştığı ağabeyini öldürüp intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 19:14 | Son Güncelleme

Tartıştığı ağabeyini öldürüp intihar etti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde, tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Uzunalan köyünde yaşayan Ahmet ile ağabeyi Salih Sinder arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Sinder ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Salih Sinder, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Kardeşlerin cenazeleri, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çanakkale

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