Tartıştığı akrabasının kulağını kopardı

İddiaya göre, Sahir Ç. (57) Savcılı Büyükoba köyündeki tarım arazisinde sulama borularının üzerinden traktörle geçmemesi için daha önce uyarıda bulunduğu akrabası Kemal Ç. (51) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Sahir Ç, akrabası Kemal Ç'nin kulağını ısırarak bir parça kopardı.
Vatandaşların müdahalesiyle iki akraba yatıştırılırken, Kemal Ç, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından, kulağından kopan parça ile Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavgada yaralanan Sahir Ç. ile kulağından kopan parça ameliyatla dikilen Kemal Ç. taburcu edildi.
AA
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