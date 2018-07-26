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Tartıştığı akrabasının kulağını kopardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 10:55 | Son Güncelleme

Kırşehir'de, tarım arazisindeki sulama boruları nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi tartıştığı akrabasının kulağını ısırarak kopardı.

Tartıştığı akrabasının kulağını kopardı

İddiaya göre, Sahir Ç. (57) Savcılı Büyükoba köyündeki tarım arazisinde sulama borularının üzerinden traktörle geçmemesi için daha önce uyarıda bulunduğu akrabası Kemal Ç. (51) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sahir Ç, akrabası Kemal Ç'nin kulağını ısırarak bir parça kopardı.

Vatandaşların müdahalesiyle iki akraba yatıştırılırken, Kemal Ç, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından, kulağından kopan parça ile Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgada yaralanan Sahir Ç. ile kulağından kopan parça ameliyatla dikilen Kemal Ç. taburcu edildi.

AA


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kavga Kırşehir

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